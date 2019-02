Bentley Bentayga Speed is ’s werelds snelste SUV

Hatsekidee!

Toeval bestaat niet. Schreven we vanmiddag nog over een stel kleurrijke Bentayga’s, komt Bentley luttele uren later ineens met de langverwachte, krachtigste versie van het model op de proppen. De Bentayga Speed is voortaan het absolute vlaggenschip van Bentley’s hoogpotige auto, waarvan het modellengamma alsmaar groter wordt.

Het gebeurt niet vaak dat Bentley – dat vrij logge, zware auto’s bouwt – snelheidsrecords pakt, maar de Bentayga Speed mag zichzelf wel degelijk de snelste SUV van de wereld noemen. De zesliter W12 met twee turbo’s produceert 635 pk, 900 Nm koppel en schiet daarmee in 3,9 seconden naar de 100 km/u. Diezelfde sprint wordt door de Lamborghini Urus afgelegd in 3,6 seconden afgelegd. Echter, de topsnelheid van de Bentayga ligt weer hoger: één kilometer per uur is het onderlinge verschil. De Bentayga Speed haalt 306 km/u en overtreft daarmee de 305 km/u van zijn VAG-broertje.

De extra vaart in de Speed haalt de Bentayga niet alleen uit zijn extra vermogen en koppel, ook het gasrespons van de auto is (in Sport Mode) verbeterd. In het vlaggenschip werkt alles, zo ook de achttrapsautomaat, net iets sneller en beter dan in het vorige topmodel. De Bentayga Speed heeft ook een groter uitlaatsysteem en een stijvere ophanging. Keramische remmen zijn te vinden op de optielijst.

In aanloop naar de onthulling werd beweerd dat de Speed een totaal ander uiterlijk zou krijgen, maar nu blijkt dat dit niet helemaal klopt. Bentley heeft de voor- en achterbumper misschien in dezelfde kleur als de auto gespoten en een spoiler toegevoegd, daar blijft het dan ook wel ongeveer bij. Ja, er zijn 22″ velgen en ook de koplampen zijn voortaan verduisterd, het is overduidelijk nog een Bentayga. Aan de andere kant, het ontwerp werkt, dus waarom zou je het aanpassen? Het echte onderscheid, daar zorgen de verschillende logo’s en badges wel voor.

Meer lezen over de Bentayga? Bekijk HIER onze rijtest met de V8.