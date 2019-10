Dit zijn zeven PHEV’s voor de sportieve rijder

Een grote bak power toevoegen kan makkelijk met een semi-elektrische auto.

PHEV’s zijn een goede middenweg voor mensen die volledig elektrisch nog niet aandurven, maar part-time elektrisch wél. Het auto-equivalent van een halve week geen vlees eten, zeg maar: niet dé oplossing, maar wel eentje die een persoonlijke bijdrage levert aan het milieuprobleem. Veel PHEV’s zijn echter ingesteld op een soort perfecte harmonie van relatieve prestaties samen met een groene knipoog. Maar zijn er ook écht snelle PHEV’s? Ja en nee. Wij zetten even een paar voor je op een rijtje waar je in theorie de sportieve rijder in jezelf omarmt.

Mercedes E300e

Tsja, een zakelijke Mercedes-sedan is en zal nooit een écht sportieve auto worden, AMG-versies daar gelaten. De PHEV-versie van de E-Klasse, de E300e, is daarom niet perse een snelle auto van zichzelf. De cijfers van de auto verrassen zo dat de auto sneller is dan je wellicht denkt. Door zijn gekoppelde vermogen van 286 pk en 700 Nm weet de Merc van 0 naar 100 te sprinten in 5,7 seconden en gaat door tot een snelheid van 250 km/u. De auto maakt het niet zo bont als de AMG E63 S, maar nogmaals: het valt niet tegen.

Mercedes E300e in cijfers

Motoren: 2.0 liter viercilinder + 13,5 kWh accupakket

Vermogen gecombineerd: 286 pk/700 Nm

Sprinttijd (0-100 km/u): 5,7 seconden

Topsnelheid: 250 km/u

Bentley Bentayga Hybrid

De woorden Bentley, SUV en Hybride had je waarschijnlijk tot voor kort niet in één zin verwacht. Toch is het zo ver in 2019. Het mooie van een Bentley is dat er grote motoren gekozen worden vanwege de soepele loop (en natuurlijk een deel historische knipoog). Wat daar mooi aan is, is dat een Bentley daardoor onbedoeld vrijwel altijd een rappe jongen is. Zo ook de Bentayga. De V6 is de kleinste benzinemotor die in een compacte Bentley heeft gezeten in de recente jaren: meestal plakken ze twee aan elkaar en gebruiken ze hem als W12. Door de elektrokracht krijg je wel mooi meer dan 450 pk en net zoals de E-Klasse 700 Nm. De auto mag dan een flinke jongen zijn, van 0 naar 100 sprinten in 5,5 seconden is heel netjes. De topsnelheid van 254 km/u is zeker niet meer dan nodig, maar ook niks om over naar huis te schrijven. Waarom het precies 4 km/u hoger is dan de rest van deze lijst die op die welbekende snelheid piekt, dat weten wij ook niet.

Bentley Bentayga Hybrid in cijfers

Motoren: 3.0 liter V6 + 17,3 kWh accupakket

Vermogen gecombineerd: 462 pk/700 Nm

Sprinttijd (0-100 km/u): 5,5 seconden

Topsnelheid: 254 km/u

BMW i8

Sportief stekkeren: dan denk je vrij snel aan de BMW i8. De kleine sportwagen van BMW heeft de looks met zijn gaaf ontworpen koetswerk en vleugeldeuren: ook kun je hem als Roadster krijgen. De prestaties zijn ook niet slecht. Het accupakket is klein maar de elektromotoren leveren toch een fraaie powerboost bovenop de driecilinder. Samen produceren ze 362 pk waarmee de auto in 4,4 seconden naar de 100 schiet. Gezien het feit dat de i8 zo’n beetje alles inlevert om die cijfers te behouden, geeft de auto een goed voorbeeld van tijd en waarom zij niet stilstaat. Daarvoor moeten we verder naar de volgende auto in de lijst.

BMW i8 in cijfers

Motoren: 1.5 liter driecilinder + 11,6 kWh accupakket

Vermogen gecombineerd: 362 pk/570 Nm

Sprinttijd (0-100 km/u): 4,4 seconden

Topsnelheid: 250 km/u

Volvo S60 Polestar Engineered

Om gelijk even het punt op te pakken waarmee we eindigden bij de BMW: deze S60 die onder handen is genomen door Polestar levert meer pk en veel meer Newtonmeter, waardoor deze auto zo ongeveer dezelfde cijfers neerzet als de i8. De verpakking is echter een vierdeurs sedan met genoeg ruimte voor vier personen en een degelijke kofferbak. Volvo gebruikt dan ook een viercilinder in plaats van een driecilinder en een veel groter accupakket. De term ‘Polestar Engineered’ zit hem in het feit dat de auto nog even extra verwend wordt door de tuning/sportdivisie van Volvo. Denk aan grotere remmen, ietsje meer pk onder de kap en adaptieve Öhlins-dempers. Plus natuurlijk wat accenten in ‘Polestar-goud’. De vergelijking met de BMW M3 is ietwat vergezocht, maar voor het normaal zo degelijke Volvo is dit een aardig sportieve sedan die toch verrassend dicht in de buurt komt van die Duitse sportsedan.

Volvo S60 Polestar Engineered in cijfers

Motoren: 2.0 liter viercilinder + 11,6 kWh accupakket

Vermogen gecombineerd: 415 pk/670 Nm

Sprinttijd (0-100 km/u): 4,3 seconden

Topsnelheid: 250 km/u

Polestar 1

Haal je het woord ‘Engineered’ weg, dan kom je bij een extra heftige versie van de ‘S60’. Al is de Polestar 1 een zeer andere auto die ook weer hele andere cijfers op de weg zet. Deze elegante coupé mag dan ongeveer dezelfde motor hebben als de S60, door drie elektromotoren van een veel grotere capaciteit verandert de ‘echte’ Polestar die 415 naar 600 pk. Nog belangrijker wordt het koppel (wat door elektropower een forse upgrade kan krijgen) opgevoerd tot 1.000 Nm: serieuze waardes. De acceleratie duikt onder de vier seconden (3,8), al houdt deze auto het ook voor gezien bij 250 km/u. Dat is een tegenvaller, maar verwacht bij de Polestar 1 niet dat je met een slome duikelaar te maken hebt.

Polestar 1 in cijfers

Motoren: 2.0 liter viercilinder + drie elektromotoren (kWh onbekend)

Vermogen gecombineerd: 600 pk/1.000 Nm

Sprinttijd (0-100 km/u): 3,8 seconden

Topsnelheid: 250 km/u

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid

Porsche pakte het bewijs van BMW en draaide het naar standje 11. De elektropower van de i8 zorgt voor nette cijfers op een kleine motor. Maar wat gebeurt er als je een grote elektromotor op een grote benzinemotor plakt? Dan krijg je de Porsche met een vrij lange naam: de Turbo S E-Hybrid. De geblazen 4.0 liter V8 levert sowieso al 550 pk, de elektromotor voegt daar zo veel pk aan toe dat je uitkomt op 680 in totaal. Samen met 850 Nm wil de Panamera wel van zijn plek komen, binnen 3,4 seconden om precies te zijn. Je kunt de aandrijflijn met ietsje mindere cijfers krijgen in de Sport Turismo en Cayenne (Coupé), maar in de reguliere Panamera is hij het snelst.

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid in cijfers

Motoren: 4.0 liter V8 + 14,1 kWh accupakket

Vermogen gecombineerd: 680 pk/850 Nm

Sprinttijd (0-100 km/u): 3,4 seconden

Topsnelheid: 310 km/u

Ferrari SF90 Stradale

Oké, oké, oké. De Ferrari SF90 Stradale is een plug-in hybride op dezelfde manier dat een BMW X6 een SUV is. Officieel is het zo, maar we denken niet dat iemand een SF90 koopt vanwege zijn bijtelling en/of CO2-uitstoot. Voor lijstjes mag je altijd regels heel letterlijk nemen en dus is de SF90 een auto met een benzine- en elektromotor die je moet opladen via een stekker. Een PHEV dus, en wel een hele snelle! De auto combineert zijn V8 met een grote set elektromotoren: 1.000 pk en 800 Nm. Door twee elektromotoren op de vooras heeft de auto AWD wat van de acceleratie een duizelingwekkende 2,5 seconden maakt. Nogmaals, we zouden de SF90 niet aanraden aan mensen die op zoek zijn naar een compromisloze auto. Maar dat de PHEV-aandrijving ook terecht kan in een zeer dikke auto, dat bewijst Ferrari hiermee wel.

Ferrari SF90 Stradale in cijfers

Motoren: 3.9 liter V8 + 7,9 kWh accupakket

Vermogen gecombineerd: 1.000 pk/800 Nm

Sprinttijd (0-100 km/u): 2,5 seconden

Topsnelheid: 350 km/u