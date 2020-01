Politie Audi met 250 km/u over A16 om hardrijder te pakken

Gas op die TDI!





Veel en veel te hard over een snelweg razen en vervolgens blauwe zwaailichten in je achteruitkijkspiegel zien. Het overkwam een hardrijder op de A16, gisteravond. bij Prinsenbeek.

De politie stond in een Audi A6 Avant langs de snelweg of bij een tankstation te posten toen de hardrijdende automobilist voorbij raasde. De lasergun van de politie gaf een snelheid van 209 km/u aan. Vervolgens ging de agenten er achteraan.

Het gaspedaal werd diep ingetrapt, want de politie laat via een post op Twitter weten 250 km/u te hebben gereden om de hardrijder weer in beeld te krijgen. De bestuurder kreeg een stopteken en bij een nader gelegen tankstation werd de man aangesproken op zijn rijgedrag.

Het bleek om een jonge bestuurder te gaan van 21 jaar. De politie heeft zijn rijbewijs ingevorderd. Verder moet de man een punt op zijn rijbewijs inleveren en moet hij een gedragscursus op eigen kosten volgen bij het CBR.

De politie verwacht dat de jongeman zijn rijbewijs zeker vier maanden kwijt zal zijn. Ook volgt er nog een boete voor de snelheidsovertreding. Die komt bovenop de kosten van zo’n 1.170 euro kostende verplichte CBR-cursus.

Fotocredit: Team Verkeer Zeeland-West Brabant via Twitter