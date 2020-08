Dit is de duurste jarige job op Marktplaats

De Renault Clio is jarig, dus wij zochten even uit hoe erg een occasion ervan uit de hand kan lopen qua geld.

Renault wist ons vandaag te melden dat de Clio officieel dertig jaar onder ons is. In 1990 kwam het eerste model op de markt en de compacte Renault heeft het merk bepaald geen windeieren gelegd. De goedkope hatchback was destijds de kleinste en dus goedkoopste Renault. Toen de Twingo dat van de Clio overnam, kon de auto volwassener worden. Het hele verhaal van de Clio komt vast wel een keer, en ook @willeme lief aankijken om de gaafste Clio’s op een rijtje te zetten is niet af te raden.

De speciaalste

Hoe je de occasion-versie van een auto bijzonder kan maken, ligt aan de auto. Bij een Bentley is het leuk om te kijken wat de goedkoopste is, want de duurste is sowieso een gloednieuwe Mulsanne EWB. Bij een Clio is het andersom. De goedkoopste is sowieso een compleet afgetrapte generatie I of II voor 250 piek. Nee, dan moet je dus juist naar de duurste kijken. En de duurste is ietwat voorspelbaar, maar wel heel lekker.

Clio V6

De Clio Renault Sport V6 (alleen gebouwd in de tweede generatie) is de vreemdste Clio ooit gemaakt. Hij kan namelijk niet verder afwijken van een Clio. De motor ligt achterin. De achterste twee wielen zijn ook degene die de aandrijving doen. De motor is dus niet een viercilinder zoals bijna elke Clio II, maar een 3.0 liter V6 (24V) uit de Laguna. Waar de Clio RS 172 en 182 bekend stonden om hun lichtgewicht karakter, was de Clio V6 met 1.310 kg een zware jongen. De motor was voor een V6 niet eens bijzonder krachtig met zijn 225 pk. In 6,4 seconden naar de 100 schieten en doorjakkeren tot 235 km/u is niet slecht voor een Clio, maar aangezien dit bijna een soort supercar is, zijn het ietwat behoudende cijfers.

Matige Clio

Daarnaast is het ook nog eens een hele vreemde hot hatch. De Clio is qua bagageruimte al niet bepaald een Passat Variant en dan ligt er bij de Renault Clio V6 nu nog een motor in ook. Het resultaat is dat de bagage die je mee kan nemen in een Ryanair-vliegtuig zonder bij te betalen ineens heel riant lijkt. Uiteraard was er ook geen ruimte voor een achterbank. Ironisch genoeg is de auto van buiten juist enorm vergeleken met een Clio door de enorme bodykit. Kortom: eigenlijk was je knettergek als je van 1999 tot 2005 een Clio V6 bestelde. Niet veel mensen deden dat dan ook.

Klassiekerbubbel

En dat is dan weer goed nieuws voor de mensen die het wél deden. De klassiekerbubbel doet waar de klassiekerbubbel goed in is en de Clio V6 is een iconische auto geworden. Dat merk je in de prijzen. Recent nog meldden we dat er een Clio V6 te koop stond voor 29.750 euro. En die zag er piekfijn uit.

Jaune Sirius

De Renault Clio V6 van vandaag die als occasion aangeboden wordt lijkt te schitteren met zijn knalgele kleurtje. De welbekende Renault RS-kleur Jaune Sirius staat de auto goed. Er zitten echter wat kleine haken en ogen aan. Het donkerblauwe leer op de stoelen ziet er niet al te fris meer uit, bijvoorbeeld. Een klein puntje voor de mensen met arendsogen: het is een Phase I (pre-facelift die van 1999 tot 2002 geleverd werd), met de achterlichten van een Phase II (2003-2005). Van achteren lijkt de auto dus nieuwer dan wat hij is.

Duurste

En zoals gezegd is het de duurste Renault Clio occasion van Marktplaats. Hij is helemaal voor jou als je 43.950 euro overmaakt. Een flinke smak geld, maar als jij de knalgele Clio Renault Sport V6 occasion wil bezitten kun je terecht op de advertentie.