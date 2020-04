De goedkoopste Giulia op benzine op marktplaats: dit is ‘m

Wat als je de goedkoopste Giulia op benzine zoekt? Waar kom je dan op uit op Marktplaats?

De Alfa Romeo Giulia is nu alweer een paar jaartjes op de markt. Hoe gaat het? Om eerlijk te zijn: het gaat te goed om te zeggen dat het slecht gaat. Het gaat te slecht om te zeggen dat het goed gaat.

2016

In het eerste jaar (2016) werden er maar dan 250 op kenteken gezet van de Giulia ‘952’. In het eerste volledige jaar (2017)b was dat zelfs meer dan 750 stuks. Daarna halveerden de verkopen elk jaar. Daar zijn twee redenen voor: de interesse neemt altijd af en de Stelvio staat nu ook kopers te verleiden. Naar na 3,5 jaar, zijn er dan leuke occasions op de markt gekomen?

Terug getuned

Het hangt ervan af wat je wensen en eisen zijn, uiteraard. We kijken ditmaal naar het beste compromis, de 2.0 Turbo Benzina. De diesels zijn (veel) bereikbaarder, maar die benzinemotor heeft behoorlijk wat potentie. Je kunt m vrij makkelijk naar 310 pk chippen, het is namelijk een terug getunede versie van de 280 pk-versie uit de Giulia Veloce.. Er is geen verschil. Dus met zo rond de 300 pk op de achterwielen en een fraaie sedan-koets: de ideale auto voor velen!

Waardevast

Helaas is dat te zien in de prijzen, want echt goedkoop zijn ze nog niet geworden. Giulia’s blijken bovengemiddeld waardevast te zijn. Dit was het voordeligste exemplaar dat we konden vinden op Marktplaats. De goedkoopste Giulia op benzine moet nog altijd 30.950 euro opbrengen. Dat is behoorlijk veel geld voor een 3,5 jaar oude sedan met bijna een ton op de klok.

Luxe

Nu moeten we er wel bij vermelden dat het een behoorlijk luxe exemplaar is, net als onze fraaie duurtester. Ten eerste is de Giulia zwart met rood lederen bekleding: heel stijlvol. De 18″ velgen zijn niet bijzonder, maar wel netjes. Verder is de auto uitgerust met voldoende speeltjes als een glazen dakraam, active suspension en navigatie, plus de gebruikelijke uitrusting die je kunt vinden op een Giulia. Een speciale vermelding is er voor het ‘Q2’-sperdifferentieel. Wel netjes is de garantie, die zit standaard bij de prijs inbegrepen.

Koopje

Dus moet je deze auto nu kopen? Als je het geld hebt liggen en je wilt een Giulia, waarom niet? Het hangt af van je smaak. Zoals vermeld is de Giulia na 3,5 jaar op de markt. De meeste exemplaren zijn over een paar maanden vier jaar oud en zullen dan ‘uit de lease’ lopen. Hopelijk is de keuze dan wat groter en drukt dat ook de prijzen. Tot die tijd is dit exemplaar, relatief gezien, een koopje.