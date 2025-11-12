Oranje-international showt zijn ultieme voetballersauto

Het voetballersautomerk benoemt de Nederlander tot ambassadeur.

Vroeger was niet alles beter, maar ook alles simpeler. Mercedes was het taximerk, Alfa het merk voor mensen die graag op de koffie gaan bij de monteur en Bentley was het merk voor voetballers. Ik weet niet of Bentley destijds blij was met dat imago, maar nu werken ze zelf aan de link met steenrijke topsporters.

Bentley heeft ex-PSV’er en op dit moment 44-voudig international Cody Gakpo benoemd tot merkambassadeur. Wat houdt zo’n rol in? Volgens de marketingafdeling van Bentley gaat Gakpo ”samenwerken met Bentley om de publieke perceptie van de moderne visie en baanbrekende prestaties van het merk verder vorm te geven”. Precies wat je al dacht, natuurlijk. In de praktijk zal Gakpo vast voor wat borrels en fotoshoots moeten komen opdraven.

De auto van Cody Gakpo

Daarnaast kan ik me voorstellen dat Gakpo een fikse korting krijgt op een nieuwe auto. Momenteel is hij de trotste eigenaar van de Bentley Bentayga S Black Edition V8, precies de auto waarvan @rubenpriest al voorspelde dat het een voetballersauto zou worden. Je ziet de auto van Gakpo hieronder.

In plaats van de standaard hybride V6 ligt er in deze versie van de Bentayga S een krachtige 4.0 liter twinturbo V8 onder de motorkap. De achtcilinder produceert 550 pk en zorgt dat Gakpo binnen 4,4 seconden aan de 100 km/u kan zitten. De topsnelheid ligt op 290 km/u.

Gakpo heeft gekozen voor de Mulliner-kleur Royal Ebony Satin aan de buitenkant met oranjekleurige accenten. Een verwijzing naar zijn Nederlandse afkomst uiteraard. Hetzelfde thema gaat door aan de binnenkant. Toeval of niet, maar de Bentayga uit de persafbeeldingen heeft bijna een identiek interieur.

De volgende Bentley van Gakpo

Als ambassadeur kun je het natuurlijk niet maken om in een oud model te rijden. Daarom heeft Gakpo zijn volgende Bentley al samengesteld. Het wordt een Bentayga Speed, oftewel het beste wat Bentley te bieden heeft aan SUV’s. Het vermogen uit de V8 groeit naar 650 pk en de 0-naar-100-tijd is 3,4 seconden!

De volgende Bentley doet eer aan de club waar de Eindhovense voetballer nu speelt: Liverpool. Van buiten kleurt de Bentayga Rubino Red, en aan de binnenkant is er een combinatie van Pillar Box Red en Beluga. Dat moet er ongeveer zoals op de foto hierboven uit komen zien. De levering staat voor volgend jaar gepland. Hopelijk is Gakpo dan nog speler van Liverpool of een andere club met rode kleuren.

Het Bentley-feestje binnen de familie-Gakpo houdt daar nog niet op. De Oranje-international bedankte zijn vader voor alles wat hij hem heeft geleerd door hem een Bentayga te schenken. ”Het cadeau doen aan mijn vader met zijn Bentayga was de cirkel rond”, zegt de aanvaller. Hij sluit af met de woorden: ”Hopelijk rijd ik de rest van mijn leven in een Bentley.”