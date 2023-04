Bentley gelooft niet in e-fuel, wel sterk in EV’s

Als het aan de CEO van Bentley ligt, is de e-fuel niet toekomstbestendig genoeg. Dus komen er voldoende EV’s van Bentley.

De inspanningen van Porsche op het gebied van synthetische brandstof, of e-fuel, klinken voor ouderwetse petrolheads als muziek in de oren. Het zou een manier zijn om brandstofmotoren op een milieuvriendelijke manier nog even te kunnen laten bestaan. Gezien hoe serieus Porsche dit neemt, is het niet bedoeld als een geinig projectje maar een serieuze oplossing. Dan ga je je toch afvragen: waarom enkel Porsche? Waarom zijn er bijvoorbeeld geen andere merken binnen VAG die zich net zo serieus inzetten voor de e-fuel?

Bentley wil geen e-fuel

In gesprek met Autocar legt Bentley uit. Dat merk staat op het punt om een revolutie te lanceren met een scala aan nieuwe EV’s. Voor een merk als Bentley zou een e-fuel best een leuke zijn, dan kun je bijvoorbeeld hun zijdezachte W12-motor op een verstandige manier door te laten leven. Adrian Hallmark, CEO van Bentley, zegt dat e-fuel niet een reden is om de huidige EV-investering tegen te houden.

“Het is een gave ontwikkeling, maar geen reden om onze huidige strategie te veranderen”, aldus Hallmark. Vooral op grote schaal wordt de kosten-batenanalyse van e-fuel moeilijk. De technologie bestaat en een mix van e-fuels en ‘normale’ brandstof kan zeker een goede kortetermijnoplossing zijn, maar voor een ‘zero emission’ beleid is e-fuel lastig om te realiseren. Het is dus min of meer een niche-oplossing. Maar goed, als die niche is de doorwinterde petrolheads, dan zeggen wij daar zeker geen nee tegen.

EV-tijdperk

Zoals gezegd is het allemaal geen reden voor Bentley om hun koers te veranderen. Bentley is grote investeringen aan het doen om binnenkort volledig elektrische modellen uit te brengen. De beloftes schetsen een aardig optimistisch beeld. De batterijen worden gigantisch, de acceleratiecijfers worden ongekend en nu doet Hallmark ook een boekje open over de krachtcijfers.

Dubbel zoveel kracht

EV’s hebben vaak kracht aan hun kant en dat is bij Bentley niet anders. Hallmark bevestigt dat hun nieuwe e-aandrijflijnen 50 tot wel 100 procent krachtiger zijn dan hun huidige motoren. Die zitten rond de 500 tot 650 pk, dus verwacht e-motoren met ver over de 1.000 pk. Daarmee worden de auto’s snel en luxueus volgens Hallmark. Verwacht een actieradius van tot wel 750 kilometer en bijbehorende infrastructuur om op hoge snelheid bij te laden. Je zou daarmee zeggen dat simpelweg de 800V-basis van de Porsche Taycan geleend wordt, maar Hallmark benadrukt dat ze zo veel mogelijk zelf willen doen. “Bentley EV’s moeten niet een EV met Bentley badge worden, maar een rasechte Bentley.”

Bentley is dus geen grote fan van het gebruiken van e-fuel voor hun eigen producten en er zit een grote slag aan EV’s aan te komen.