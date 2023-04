Eerste Peugeot van LEGO is een fijn debuut

Je kunt het slechter treffen met je eerste in LEGO uitgebrachte model, helemaal als Peugeot zijnde.

LEGO slaat vaak de handen ineen met autofabrikanten om hun producten te vereeuwigen in bouwstenen. De Denen hebben bijvoorbeeld een lange samenwerking gehad met Ferrari en nog steeds komt er af en toe een dikke rode sportwagen van LEGO uit. Ook samenwerkingen met Porsche, Bugatti en Lamborghini bleven niet uit, naast het terugbrengen van iconen van Ford, Fiat, Land Rover en nog veel meer.

LEGO Peugeot 9X8

Met Peugeot heeft LEGO nog nooit samengewerkt. Eens moet de eerste keer zijn en dat is nu. Er zijn niet veel modellen uit de recente Peugeot-geschiedenis die gaaf zijn om als LEGO-set uit te brengen, maar dankzij de nieuwe LMDh-klasse in de FIA WEC-serie is er wel een kandidaat. De nieuwe Peugeot 9X8 komt uit als LEGO Technic set.

Technic

In tegenstelling tot de modellen van ‘echte bouwstenen’ is de Peugeot 9X8 een product van LEGO Technic. Dat betekent automatisch ook dat je wat leuke features krijgt. Denk aan een volledig geïntegreerde motor met werkende zuigers, ophanging en een stuurmechanisme.

Glow in the dark

Dat alles onder het grijze koetswerk van de Peugeot 9X8 met groene details. Over groen gesproken: LEGO heeft middels ‘glow in the dark’ onderdelen ook de bijzondere koplampen van de Peugeot 9X8 nagemaakt. De drie ‘klauwkrabben’ die je ook kent van Peugeot-straatauto’s geven de auto een soort verlichting in het donker.

Als je van een technische uitdaging houdt, is de Peugeot 9X8 van LEGO een leuk project. Hij is niet zo groot en heftig als bijvoorbeeld de Lamborghini Sián van LEGO. Je moet 1.775 onderdelen aan elkaar rijgen en dat kan vanaf 1 mei, wanneer de Peugeot 9X8 voor 199,99 euro beschikbaar wordt.