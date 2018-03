Bentley haalt deze Chinese chick binnen

Het merk is weer eens een samenwerking aangegaan...

Om de introductie van de Bentayga Hybrid extra kracht bij te zetten, heeft Bentley de hulp ingeschakeld van een Chinese celliste: Tina Guo. Misschien is het wanhoop van de Britten: zou een plug-in hybride versie aanslaan?

Je kunt zeggen wat je wil, maar ook exclusieve merken als Bentley moeten aan alternatieve aandrijflijnen geloven. En dat is allemaal te danken aan de Europese Unie, die de gemiddelde CO2-uitstoot berekent over de complete modellenlijn van het merk. Een andere reden is dat door de komst van een plug-in hybride de vanafprijs daalt. Dat geldt vooral in landen als Nederland, waar de hoeveelheid BPM grotendeels het succes van een auto bepaalt.

Om nog even terug te komen op de functie van de Chinese chick Tina Guo: waarom wil Bentley überhaupt met haar samenwerken? Bentley ziet haar muziek, want ze is celliste, als reden. Wellicht dat haar viooltje voor een forse verkooptoename kan zorgen. Het is natuurlijk vooral veel marketinggelul, want haar uitspraken zijn behoorlijk fake. Lees zelf maar:

“I’ve always had a passion for cars and Bentley in particular, so to be composing and performing for such an amazing brand is a huge honour for me.

Kortom, het is haar overduidelijk ingefluisterd. Wat je van ervan vindt, laat het weten in de comments. Geen mening? Die zul je vast hebben over de Bentayga Hybrid.