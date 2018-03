Dit is pas een dikke Mercedes-Benz X-Klasse

Voor de hovenier die (te) graag wil opvallen.

Geef toe, een pick-up van Mercedes-Benz had niemand zien aankomen. Dat ‘ie vervolgens naar Latijns-Amerika zou komen hadden we nog enigszins verwacht, maar niet dat de X-Klasse in de Nederlandse prijslijsten zou belanden.

Of hij bij ons aanslaat is nog even afwachten, al weten we één ding 100% zeker: deze X-Klasse Exy Off-road van Carlex Design zullen we nooit tegenkomen. Desondanks is hij het vermelden waard: dit exemplaar showt hoe een X-Klasse echt hoort te zijn. Gewoon blubberdik!

Wat maakt de door Carlex Design aangepakte pick-up zo bijzonder? Kijk maar eens goed naar de aangepaste wielophanging, skidplates, lichtbalk op het dak en de ruige terreinbanden. Het interieur is voorzien van een agressieve look, te danken aan het patroon op de stoelbekleding, koolstofvezelafwerking en het afgevlakte stuurwiel. Alles oogt behoorlijk donker, maar waarschijnlijk is dat een stukje photoshop geweest. Als optie biedt het tuningmerk een elektronische geluidsbooster aan. Hierdoor brult je X-Klasse als een V8. Wij zeggen niet doen, puur natuur of anders niet!

Naast de Exy Off-road heeft Carlex Design een tweede optie. Je kunt je X-Klasse tevens laten ombouwen als ‘Urban’. De ophanging is verlaagd en de voorwielen hebben afwijkende velgen/banden dan die op de achteras. Je vindt het geweldig of afschuwelijk, voor mij geldt het laatste!

Prijzen zijn 13.995 euro voor de Off-road, de Urban kost je 16.995 euro. Dit komt bovenop het geldbedrag dat je bij Mercedes hebt achtergelaten voor de standaard X-Klasse. Haast je vooral niet, er zijn in totaal 999 stuks beschikbaar. Meer dan genoeg!