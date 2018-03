Tesla Model 3 nu al op tweedehandsmarkt

En dat voor een auto die nog steeds niet officieel leverbaar is.

Je kunt zeggen wat je wilt over Tesla, maar één ding is zeker: ze halen op 1001 manieren het nieuws. Gisteren nog met een Model S die zijn eigen leven leidde, vandaag wordt iets geheel anders duidelijk: de Model 3 verschijnt via de tweedehandsmarkt op Europese bodem.

Nadat Tesla’s kleinste op 1 april 2016 officieel werd voorgesteld, laat de Europese marktintroductie nog altijd op zich wachten. Dat is jammer voor zakelijke rijders die zichzelf wel een Model 3 gunnen dit jaar. En dat allemaal vanwege die lagere 4% bijtelling, of omdat het echt zo’n milieubewuste auto is…

Het model is momenteel enkel in de VS officieel te koop, en daar maken Amerikanen gretig gebruik van. Zo blijkt dat een aantal van hen een nieuwe Model 3 niet voor zichzelf aanschaffen, maar voor ons Europeanen. Dat is attent, zou de leek denken. Maar uiteraard zit er weer een addertje onder het gras.

Door de importkosten pakt de aanschafprijs flink hoger uit. Zo kost bovenstaande Model 3 in Duitsland 65.000 euro, inclusief de daar geldende 19% btw. En dat terwijl de vanafprijs bij de onthulling werd vastgesteld op 35.000 dollar (omgerekend 28.400 Euro). Wel ontvang je in dit geval een grotere accucapaciteit van 75 kWh en uitgebreide Autopilot-functies. Er staan er echter meer te koop via mobile.de, de meeste rond de 80.000 Euro.

In Nederland blijft het voorlopig bij één Model 3, zoals we HIER beschreven. Wie alsnog een ander exemplaar spot: uploaden doe je via Autojunk.nl! (via: Electrek.co)