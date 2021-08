Zandvoortenaren proberen slaatje te slaan uit F1-weekend

Als de Formule 1 naar je woonplaats komt terwijl je er niets mee hebt kun je er maar wat aan proberen te verdienen, nietwaar?

Het heeft een jaartje langer geduurd dan aanvankelijk de planning was, maar over 15 nachtjes slapen is het zo ver: de Formule 1 keert eindelijk terug naar Zandvoort. 35 jaar wachten of 36 jaar wachten, wat maakt het ook uit?

De mondaine badplaats zal dus binnenkort overspoeld worden met een horde Formule 1-fans. Nu heeft een derde van de bezoekers helaas te horen gekregen dat ze thuis mogen blijven, maar je hoeft niet bang te zijn dat het niet gezellig wordt in Zandvoort. Er komen namelijk alsnog 70.000 mensen per dag. Daar zullen vast niet alle inwoners van Zandvoort om staan te springen.

Je kunt in zo’n geval natuurlijk de hele dag met een zuur gezicht in huis gaan zitten, maar je kunt er ook een slaatje uit slaan. Als je namelijk een weekendje elders verblijft heb je geen last van de drukte én je kunt je huis voor de hoofdprijs verhuren. Win-win!

Inwoners van Zandvoort zijn ook Nederlanders, dus er zijn er aardig wat die dit plan hebben opgevat. Marktplaats meldt namelijk dat het aantal huizen en appartementen dat wordt aangeboden in Zandvoort in een rap tempo toeneemt.

Als je nog op zoek bent naar een stekje in Zandvoort moet je uiteraard niet rekenen op een zacht prijsje. Voor het bovenstaande appartement met drie slaapkamers, dat momenteel wordt aangeboden op Marktplaats, wordt bijvoorbeeld €1.500 gevraagd. Per nacht. Kassa!

Mocht je dat toch te gortig vinden dan kun je ook nog voor een (ook veel te dure) stacaravan of een strandhuisje kijken. En anders kun je altijd nog een tentje opslaan op de camping die Dutch GP Village heet. Dan heb je wel kans dat je scheef wordt aangekeken door festivalliefhebbers die hun feestje in het water zagen vallen.