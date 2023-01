Elon Musk pakt een niet zo felbegeerd wereldrecord

Elon Musk schrijft een Guinness World Record op zijn naam wat hij waarschijnlijk liever niet op zijn naam had geschreven.

Voor velen is het een grote eer om in het Guinness Book of World Records te staan. Sommige mensen halen de meest bizarre capriolen uit om in dat boek te komen. Elon Musk heeft dat natuurlijk niet nodig, maar hij heeft nu wel een nieuw Guinness World Record te pakken. Of hij het nu leuk vindt of niet.

Je voelt ‘m misschien al aankomen, maar het gaat om het record “grootste verlies van persoonlijk vermogen.” Elon Musk zag in het afgelopen jaar natuurlijk zijn vermogen flink slinken. Daarmee verloor hij vorige maand ook zijn status als rijkste man op aarde.

Volgens Guinness World Records heeft Musk sinds november 2021 naar schatting 182 miljard dollar verloren. Dat komt neer op zo’n 173 miljard euro. Daarmee gaat Musk ruimschoots voorbij aan de vorige recordhouder. Dat was SoftBank-oprichter Masayoshi Son, die in 2000 58,6 miljard dollar armer werd.

Dat Elon Musk deze twijfelachtige eer pakt heeft natuurlijk alles te maken met de aandelenkoers van Tesla, die al sinds september in een vrije val zit. Dat heeft weer voor een groot deel te maken met het Twitter-avontuur van Musk.

Ondanks zijn historische verlies is Elon Musk overigens alsnog de tweede rijkste man ter wereld. Volgens Forbes bedraagt zijn vermogen op het moment 146,5 miljard dollar. We hoeven dus voorlopig nog geen collecte te starten voor Elon Musk.

Foto credit: Thomas Hawk