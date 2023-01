Elektrische BMW kan spontaan vermogen verliezen

BMW heeft een vrijwillige terugroepactie opgezet voor de i4, i7 en de iX.

Ben je lekker aan het cruisen in je elektrische BMW, valt opeens het vermogen weg. Je zou bijna denken: heb ik wel mijn abonnementsgeld voldaan om deze maand met 300 pk te mogen rijden? Zonder gekheid, er zijn problemen met de elektrische aandrijflijn van BMW.

De Duitse autofabrikant heeft in de Verenigde Staten een vrijwillige terugroepactie georganiseerd om het euvel te verhelpen. Op dit moment is niet bekend of een dergelijke actie ook in Europa volgt. De terugroepactie is van kracht op de i4, i7 en iX gebouwd in de periode tussen 14 oktober 2021 en 28 oktober 2022. Meer dan 14.000 auto’s komen in aanmerking voor de terugroepactie.

Software issue

Het probleem zit hem in de software van de elektrische auto. Om specifiek te zijn, het stukje software dat het laadproces van de batterij in de gaten houdt. Zo valt te lezen op de site van de NHTSA. Gevolg is dat het vermogen tijdelijk kan wegvallen tijdens het rijden. Ook het vastlopen van de auto zelf behoort tot de mogelijkheden.

BMW hoeft niet met de hardware aan de slag te gaan om het euvel te verhelpen. Het probleem is echt puur en alleen de software. Met de terugroepactie voert BMW een update uit aan de ECU van de getroffen i4’s, i7’s en de iX. Vervolgens zou alles weer naar behoren moeten functioneren. Het uitvoeren van de update duurt ongeveer een uur.

Aan de hand van het VIN kunnen BMW-eigenaren controleren of ze in aanmerking komen voor de vrijwillige terugroepactie. BMW informeert ook zelf klanten. Het is nog wel veilig genoeg om met de auto te rijden zolang de update nog niet uitgevoerd is. De kans bestaat echter dat eigaren dus bovenstaande issues kunnen meemaken.

Eerdere terugroepacties

In het geval van de BMW i4 is het niet de eerste keer dat de elektrische auto onderdeel is van een terugroepactie. De auto werd al eens teruggefloten vanwege het mogelijk ontbreken van de ‘crash pads’ voor de accu’s.