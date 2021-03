Duitsers willen geen verbod op verbrandingsmotoren - Autoblog.nl

De Duitsers hebben gesproken. Zij willen geen verbod op auto’s met verbrandingsmotoren.

De polarisatie bleek weer echt afgelopen week. Bij de verkiezingen bleef van de traditionele machtspartijen als CDA en PvdA geen spaan heel. Nou was die laatste partij de vorige keer al gedecimeerd, maar een comeback bleek er dus ook niet in te zitten. Alleen de VVD bleef overeind. Voor de rest week de kiezer uit naar rabiate fringe partijen als FvD en D66. De grote winnaars van deze verkiezingen staan diametraal tegenover elkaar als het gaat om de grote thema’s van nu. Een van die thema’s is natuurlijk(?) het klimaat en wat wij daar aan kunnen/moeten doen als mensheid.

Turbotorretjes, EV’s en belastingen

De ietwat conservatief ingestelde autoliefhebber ziet de ontwikkelingen op dit vlak al enige jaren met lede ogen aan. Turbotorretjes, EV’s en torenhoge belastingen op koolstofdioxide maken het onmogelijk of op zijn minst peperduur om nog echt iets gaafs te kopen en te rijden. In de meeste Europese landen, waaronder uiteraard Nederland, staat er al een stip op de horizon waarbij auto’s met verbrandingsmotor überhaupt niet meer verkocht mogen worden.

Onderzoek

In autoland Duitsland heeft onderzoeksbureau Civey nou eens uitgezocht hoeveel procent van de Bunders-burgers voorstander is van een dergelijk verbod in 2030. Tenslotte moet de politiek in theorie ook een klein beetje rekening houden met wat het volk wil. De resultaten zullen je echter verbazen! Op de vraag wanneer men een verbod op de verbrandingsmotor wil zien, geeft maar liefst 55 procent van de ondervraagden te kennen dat zij dit überhaupt nog niet zien zitten. In Nederland ligt dat percentage overigens nog hoger.

Bundes

In Duitsland willen Die Grünen vanaf 2030 een verbod op de verkoop van auto’s met traditionel verbrandingsmotor. Maar het vragenrondje van Civey laat zien dat zelfs hun achterban dat niet per se ziet zitten. Slechts 55 procent van de stemmers op de groenen is voor het verbod per 2030. Denk jij dat de Bundes-regering zich iets zal aantrekken van het volk, of zou het daar hetzelfde gaan als hier? Laat het weten, in de comments!

Image-Credit: Trasos Mercedes SL55 via autojunk