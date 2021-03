Porsche verkoopt minder auto's, maakt blubberdikke winst - Autoblog.nl

Porsche heeft in 2020 minder auto’s verkocht. Maar dat is niet heel erg, want ze maken alsnog blubberdikke winst.

Onlangs reflecteerden @wouter en zijn matties van The Collectables eens op hun leven. Daarbij stelden zij zichzelf harde vragen. Welke auto hadden ze moeten kopen die ze uiteindelijk niet gekocht hebben? In alledrie de gevallen betrof dat een Porsche. Dit lijkt ons in ieder geval ruim voldoende data om een algemene regel uit te extrapoleren. Koop je geen Porsche, dan krijg je daar later spijt van.

Helaas zijn er in 2020 op basis van deze wetmatigheid iets meer mensen die later spijt zullen hebben dan in 2019. Porsche verkocht in 2019 namelijk nog een dikke 280.000 auto’s. In 2020 waren dat er circa 272.000. Jaja, de welgestelden der aarde zijn dus ook hard getroffen door het coronavirus. Of wellicht is de line up gewoon wat sleets geworden, wie het weet mag het zeggen.

Hoe dan ook is de lichte daling in verkopen geen reden voor enorme Stuttgartse somberheid. Porsche’s omzet steeg ondanks de verkoopsmin van zo’n 8.000 auto’s namelijk met 0,6 procent, naar 28,7 miljard Euro. De nettowinst steeg zelfs met dertien procent, naar 3,2 miljard Euro. Dat laatste is echter geen eerlijk vergelijk. Porsche moest in 2019 namelijk nog een dikke boete van 535 miljoen aftikken, omdat Audi ze wat sjoemeldiesels in de Duitse maag gesplitst had.

Met een operationeel winstpercentage van 14,6 procent bereikt Porsche bijna het nagestreefde doel van vijftien procent. Goed nieuws dus voor het voormalige sportwagenmerk. En er is nog meer goed nieuws. Topman Oliver Blume verwacht namelijk dat Porsche dit jaar voor het eerst meer dan 300.000 auto’s kan verkopen. Op zich best bizar, als je nagaat dat er van de 944 in bijna tien jaar in totaal zo’n 150.000 stuks gemaakt zijn en die auto toen gold als de productieknaller van het merk. Koop jij dit jaar ook een nieuwe Porsche? Laat het weten, in de comments!