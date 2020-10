'Bentley komt onder de vleugels van Audi' - Autoblog.nl

Bentley moet op zoek naar een nieuw huis en gaat dit onderkomen waarschijnlijk bij Audi vinden.

Wie o wie neemt de zakelijke verantwoordelijk van Bentley voor zijn rekening? De Volkswagen Groep is dit jaar bezig met het schuiven van de merken. Het autoconcern gaat dit jaar onder meer een keuze maken over de toekomst van de merken Bugatti, Lamborghini en Ducati. Dat is echter niet de enige wijziging die op de agenda staat. Ook met Bentley staat er iets te gebeuren.

Volgens Automobilwoche is het Audi die de verantwoordelijkheid van Bentley op zich gaat nemen. De transitie zal in het begin van 2021 gaan plaatsvinden, aldus de bron. De Duitse autofabrikant zou de verantwoordelijkheid krijgen over de financiële zaken en technische ontwikkelingen binnen Bentley.

Bentley heeft met de Continental, de nieuwe Flying Spur en de vernieuwde Bentayga een lekker fris en fruitig gamma in huis. Toch heeft het merk met de nodige financiële tegenslagen te maken dit jaar. En dat is niet zo gek. Honderdduizenden euro’s uitgeven aan een luxe auto staat voor veel klanten wat lager op het prioriteitenlijstje door corona. Als het gerucht klopt is het aan Audi de taak om in 2021 de boel om te draaien voor Bentley.