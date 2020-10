Lezersvraag: welke autofabrikant maakt de mooiste verlichting? - Autoblog.nl

De verlichting is tegenwoordig een belangrijk onderdeel van de auto geworden. Maar welke autofabrikant maakt de mooiste verlichting?

Het was Audi die in 2007 een verrassing presenteerde met de R8. Imponerende LED dagrijverlichting, dat hadden we nog niet eerder gezien. De afgelopen jaren zijn er enorme stappen gemaakt met de verlichting van zowel de koplampen als de achterlichten.

Anno 2020 zijn doorlopende achterlichten helemaal de bomb. Porsche heeft het al jaren, maar nu ook Polestar, Seat, Audi, Kia en ga zo maar door. Audi is nog altijd een koning als het op verlichting aankomt. Het ont- of vergrendelen van een RS-model is een feestje. Je krijgt een persoonlijke show dat eigenlijk nooit verveelt. Ook de BMW M3 en M4 CS hebben bijzonder gave achterlichten.

In het interieur gaat het verder. Verlichting in de deuren en verwerkt in het dashboard voor een huiskamer gevoel. En dan kun je nog kiezen uit alle kleuren van de regenboog. Of wat te denken dan lichtgevende logo’s, verwerkt in de stoelen.

Maar misschien ben jij wel van mening dat het maar één en al circus is. In deze lezersvraag staat dan ook de autoverlichting centraal. Welke autofabrikant maakt wat jou betreft de mooiste verlichting? Laat het weten in de comments!