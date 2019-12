Bentley lanceert extra speciale Mulsanne EWB

Dat maakt een standaard Mulsanne eigenlijk nog specialer?

Eigenlijk is het heel opmerkelijk dat enorm dure, exclusieve en prestigieuze merken een afdeling hebben die de producten nog duurder, exclusiever en prestigieuzer kan maken. Neem de Bentley Mulsanne bijvoorbeeld. Er is weer een bijzondere uitvoering ervan gebouwd door Mulliner. Dat is de afdeling van Bentley die Bentley’s duurder, exclusiever en prestigieuzer maken.

Daarvoor heeft Bentley (of Mulliner dus) de beste naam ooit voor bedacht: China Edition. Dat lekt de lading wel, want het is een editie speciaal voor China. De basis is de Bentley Mulsanne Extended Wheelbase. Ze worden in de kleuren Onyx of Black Velvet geleverd. Onyx is een zwarte tint met een donkerblauwe gloed, terwijl Black Velvet juist een kersenrode gloed heeft. In beide gevallen krijgen je een exquise en verfijnde goudlijn op de zijkant. Bij de dealer op de hoek noemen ze het gewoon striping.

Verder is de Mulsanne EWB China Edition herkenbaar aan de chromen details zoals de raamlijsten, lijsten op de deuren en de 21″ grote, 14-spaaks Radiance-velgen. Een ander exterieur element voor deze Special Edition is de ‘Serenity’-grille, geheel in het chroom uitgevoerd. Niet alleen de grille, maar ook het ornament tussen grille en motorkap.

In het interieur biedt de Mulsanne China Edition het fraaiste hout en leder, uiteraard. De Mulsanne Special Edition heeft vier separate stoelen. In de rugleuningen is de skyline van Londen geborduurd. Ook in het houtwerk is de skyline van de Britse hoofdstad te zien. Er is keuze uit drie interieurcombinaties: Newmarket Tan met Burnt Oak, Fireglow met Imperial Blue of Shortbread met Redwood. Mocht je interesse hebben, hebben we slecht nieuws: er worden slechts 15 exemplaren van gemaakt en ze zijn allemaal bedoeld voor de Chinese markt.