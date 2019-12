‘Compleet nieuwe Fiat 500e gepland voor Europa, lancering 2020’

Maken ze gewoon een logische beslissingen tegenwoordig bij FCA?

De wegen van FCA zijn bijzonder ondoorgrondelijk. In principe helemaal geen probleem, maar de manier waarop er soms keuzes gemaakt worden is gewoon bizar. In plaats van een Alfa 159 opvolger, lanceert FCA eerst een koolstofvezel sportwagen.

Of neem de Fiat Punto, ooit verreweg de best verkochte auto van heel Europa, die Fiat gewoon laat doodbloeden. Nog een bijzonder rare keuze was de Fiat 500e. Nee, niet een Fiat met 5.0 V8 door door Porsche in elkaar gezet werd, maar een elektrische Fiat 500.

Huh? Een elektrische Fiat 500? Was die er dan? Jazeker, niet voor de Nederlandse markt. Sterker nog, de auto was niet eens in Europa leverbaar. Nee, de elektrische (en verliesgevende) Fiat 500 was alleen te bestellen in een zeer beperkt aantal staten (Californië en Oregon). Er zijn links en rechts wel wat ‘grijze’ importeurs in Europa voor dit autootje, dus je kan ze af en toe tegenkomen in Nederland. Check hier onze rijtest met de Fiat 500e.

Maar wellicht worden dat er binnenkort meer, als we de geruchten van Motor1 mogen geloven. Het is overigens niet zo dat Fiat de in Brazilië gebouwde 500e naar Europa haalt. Er staat een opvolger klaar voor de gehele 500 range. Vanaf het begin is de auto ontworpen met elektrificering in het achterhoofd.

Ondanks de compleet nieuwe bodemsectie, zal Fiat niet te veel veranderen aan het uiterlijk van de auto. De Fiat 500e kunnen al snel verwachten, volgens de geruchten wordt al tijdens de salon van Genève in 2020 het doek van de nieuwe 500e gehaald. Of de benzinevarianten ook meteen getoond zullen worden is niet duidelijk. Naast een driedeurs hatchback, komt er op termijn ook een Giardiniera stationwagon.

Deze auto biedt meer ruimte, zonder dat je meteen vast zit aan een MPV of SUV achtige auto. Ook zal er een Panda op dit platform worden geleerd. Deze zal qua uiterlijk het meeste weg hebben van de Centoventi concept van maart 2019.

Van onder naar boven:

Fiat 500e by Harmann Concept ’19 (hoofdfoto)

Fiat 500 BEV Concept ’10

Fiat 500e (FF) ’13

Fiat 500e eSport (FF) ’13

Garage Italia Customs Fiat 500e Stormtrooper (FF) ’15

Fiat Concept Centoventi ’19