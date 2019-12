Mocht je een i8 willen hebben, dan moet je snel zijn.

De BMW i-lijn is niet helemaal goed begrepen. Het lijkt erop dat men nu eindelijk een beetje respect en begrip begint te krijgen voor de BMW i3. Een compacte elektrische auto met premium bouwkwaliteit met niet onbelangrijk: ingrijpend verbeterde elektrische motoren.

Bij de BMW i8 ligt dat net iets anders. Die auto is toch nog behoorlijk afhankelijk van zijn verbrandingsmotor, een 1.5 driecilinder. De i8 is een prijzige auto. Tijdens de rijtest met de BMW i8 had @Wouter behoorlijk wat aanmerkingen op de auto. Voor de EV early adopters leunt de auto te veel op zijn benzinemotor en voor voor de petrolheads heb je te veel nadelen vanwege het hoge gewicht dankzij de accu’s. De komst van de i8 Spyder kon dan ook niet vroeg genoeg komen: daarmee werd het een sportieve tourcabrio waarmee je eventueel fluisterstil door de natuur kunt zoeven. Of zoiets.

Maar is de i8 wel een flop geweest? Als je kijkt naar het succes van de auto niet. Deze maand is namelijk het 20.000e exemplaar geproduceerd. In Leipzig liet een i8 Ultimate Sophisto van de band. Volgens BMW is de i8 s’werelds meest verkocht plug-in hybride sportwagen. Geen speld tussen te krijgen, alhoewel het wel een zeer specifieke categorie is. Zo is Höllenboer de meest succesvolle act als het gaat om bus-gerelateerde singles gezongen in Twents accent.

Maar het einde nadert nu voor de BMW i8, zo melden onze Amerikaanse vrienden van Autoblog. In april 2020 zou het namelijk gedaan zijn met de BMW i8, die sinds 2014 in productie is. Er staat nog geen opvolger klaar. Over de BMW i3 is wél een beslissing gemaakt, die blijft namelijk tot 2024 in productie, lees er alles over op Groen7.