Bentley maakt de Flying Spur net dat beetje luxer

Deze Flying Spur die Bentley een beetje luxer heeft gemaakt, is perfect voor de familieman met slechts twee kinderen.

Je zou het niet denken, maar toch is het zo. In de Bentley Flying Spur is – in theorie – plek voor vijf mensen. Wie goed kijkt naar de plaatjes van onze rijtest, kan op de achterbank zien dat er inderdaad drie gordels te zien zijn. Twee heerlijk comfortabele stoelen en een wat hard uitziend middenstuk waar volgens Bentley een mens zou kunnen zitten.

De 3-persoonsachterbank van de Bentley Flying Spur

De persoon die daar gaat zitten, moet echter wel allergisch zijn voor comfort. Neem alleen al die korte afstand tussen de stoel en de ventilator-en-entertainmenthub. Of die extreem dunne ruimte tussen de twee achterstoelen in, waar alleen een baby misschien nog tussenin zou passen.

De vraag is daardoor, wie gaat daar ooit zitten? Want iemand die genoeg geld heeft voor een Bentley gaat er niet zelf in rijden. Dus zit deze persoon zelf op de achterbank. En als er drie mensen op die achterbank zitten, gaat dat voor die drie mensen extreem knus zijn. En iemand die genoeg geld heeft voor een Bentley, kan ook best een taxiritje betalen, niet? Dan hoeft dat extra persoon niet in de Bentley zelf mee, maar met Uber. Of een privéhelikopter. Of wat dan ook.

Die derde zitplaats is dus eigenlijk extreem waardeloos. Dat heeft Bentley kennelijk zelf ook door, want voor een meerprijs willen ze die voor jou weghalen! In ruil daarvoor krijg je twee stoelen in je Bentley Flying Spur die nóg luxer zijn en allerlei interessante, luxe goodies. Zo wordt het middenstuk opgehoogd en maakt Bentley er een (verwarmbare!) armleuning van. Deze armleuning biedt ook extra opbergruimte en kan je telefoon via een USB-aansluiting opladen.

Ook nieuw zijn de elektrisch aangedreven picknicktafels die met een druk op de knop in- en uitgeklapt kunnen worden. Op dit tafeltje zit een klein laagje hout, die uiteraard gematcht kan worden met het hout in de rest van je auto. Het moet natuurlijk wel allemaal op elkaar afgestemd zijn.

Tot slot is de Flying Spur nu te koop met extra kleurtjes voor de buitenkant en een nieuw stuur. Dit stuur is aanraakgevoelig en weet wanneer de bestuurder zijn of haar handen aan het stuur heeft. Dit is in het belang van de veiligheid, zodat jij niet een uiltje gaat knappen wanneer je allerlei zelfrijdende functies hebt ingeschakeld. Dit stuur is standaard, voor de rest moet je lappen. Hoeveel je moet lappen, is niet bekend, al zal het ongetwijfeld alles behalve goedkoop zijn.