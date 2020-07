Mazda laat eindelijk de Mazda3 Turbo te zien

De Japanse autofabrikant heeft eindelijk alles laten weten over de Mazda3 met turbo. Maar is het een concurrent voor de Golf GTI, of gewoon een rappe Mazda?

Stel je voor, je hebt als autofabrikant weken, zo niet maandenlang gepland naar hét moment dat je een nieuw automodel hebt aangekondigd. Je zorgt voor een gelikte presentatie, stuurt van te voren allerlei mysterieuze uitnodigingen naar media en wacht in spanning af naar de geplande datum… Om er dan achter te komen dat een van je collega’s de uitnodiging niet correct heeft bestudeerd.

Mogelijk is dit wat er gebeurde bij de onthulling van de sportievere Mazda3. Een ruime twee weken geleden plaatste Mazda USA namelijk een YouTube-filmpje, waarvan iedereen dacht dat het een teasertje was voor de Mazda3. Je hoort een turbomotor toeren, terwijl de datum 8 juli in beeld komt. Aankomende woensdag, dus. En wat plaatst Mazda Mexico afgelopen vrijdag online? Onderstaand filmpje over de Mazda3 met turbomotor. Foutje…

Maar goed, het goede nieuws is dat we niet meer hoeven te wachten op woensdag. De Mazda3 met turbomotor (die voor zover bekend geen spannende naam heeft, zoals Mazda3 Turbo) krijgt een 2,5-liter Skyactiv-G-motor die goed is voor 227 pk en 420 Nm. Dit is dezelfde motor als degene die Mazda bijvoorbeeld in de Mazda6 stopt.

Daarmee krijgt de Mazda3 beduidend meer vermogen dan de 184 pk die het nu maximaal aankan. Tegelijkertijd is het wel nog steeds minder dan bijvoorbeeld de 245 pk van de nieuwe Golf GTI. De Golf heeft met 370 Nm wel weer een stuk minder koppel. Daarnaast heeft de Mazda3 zoals eerder werd gemeld vierwielaandrijving en automaat, wat de stoplichtsprint wel aardig spannend zou maken.

Bij de Duitser is het overigens een stuk makkelijker om te zien dat je met een sportief model te maken hebt. De uiterlijke wijzigingen van de Mazda3 Turbo zijn een stuk subtieler te noemen. Zeg maar miniem. Wel krijg je – in Mexico – extraatjes als een elektrisch zonnedak, 18-inch velgen en automatische LED-koplampen.

Vanaf 10 juli is de Mazda3 Turbo in Mexico te koop voor omgerekend 19.405 euro. De auto komt sowieso naar de Verenigde Staten en Mexico, een Europese release is echter nog niet bekendgemaakt.