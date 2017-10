Bentley vreet vangrail, staat wel te koop

Wederom een gevalletje voor in de categorie freak accidents.

Bij een gemiddeld ongeluk op de openbare weg is het niet raken van de vangrails vrijwel onmogelijk. Sterker nog, dat is hun hele doel, al heeft Rusland daar schijnbaar nog wat moeite mee, geloof ik. Soms besluit het universum echter dat het meer zin heeft in doem en verderf, en gebeuren er onverklaarbare dingen. Heb je geluk, dan eindigt het hoogstens in een soort achtbaanritje. Heb je minder geluk, dan lijkt het resultaat waarschijnlijk meer op deze gekreukelde sloep.

De Bentley in kwestie is een Mulsanne uit 2011(Rijtest HIER!), die volgens veilingsite Copart.com een geschatte waarde heeft van $131.398. Dat ‘ie het momenteel niet meer waard is, blijkt wel uit het huidige hoogste bod van $3.500. Als de gegevens overeenkomen, beschikt ook deze royale Brit over een 6¾-liter V8 die er op z’n best 512 pk en 1020 Nm koppel uitperst. Laat wel duidelijk zijn dat er geen rekening mee is gehouden of het blok überhaupt nog wel intact is.

Hoeveel mensen er precies bij het ongeval betrokken waren is onduidelijk, al hoop ik net als bij die bizarre klapper van gisteren dat er slechts een bestuurder in de auto zat. Mocht er nu toch een bijrijder aanwezig zijn geweest, dan mag ‘ie van geluk spreken dat hij niet at impact is doorboord, maar slechts is geschampt door die meterslange vangrails.