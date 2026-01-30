Huurauto blokkeert al sinds kerst twee Tesla Superchargers

Een Ora Funky Cat nota bene.
Stank voor dank! Tesla heeft in haar gastvrijheid de deuren geopend voor auto’s van andere merken, en wat doen ze? Wekenlang twee laadplekken blokkeren. Althans, dat gebeurt momenteel in het Duitse Dasing.
Daar staat al sinds kerst een Ora Funky Cat funky te zijn bij een Tesla Supercharger. Deze blokkeert niet één, maar twee laadpalen. Bij een Tesla zit de laadpoort namelijk linksachter, waardoor je links van de laadpaal achteruit moet inparkeren.
Huurauto
Het blijkt te gaan om een huurauto. Je vraagt je natuurlijk af: waarom haalt het verhuurbedrijf de auto dan niet weg? Nou, dat hebben ze geprobeerd, maar dat is niet gelukt. Ze kregen de laadkabel niet ontgrendeld. Waarschijnlijk had de huurder hetzelfde probleem en is de auto daarom achtergelaten.
Nu is er doorgaans een mechanische noodontgrendeling als een auto vastzit aan de laadpaal. Kennelijk hebben ze die nog niet gevonden bij de Ora Funky Cat. Naar verluidt gaat Tesla nu helpen om de boel los te krijgen. Maar dat had allemaal een stuk sneller gekund, zou je zeggen.
Congestiekosten
Potentieel moet de huurder nog wel een torenhoge ‘idle fee’ betalen. Tesla brengt namelijk congestiekosten in rekening als je een laadpaal blokkeert op drukke momenten. Dit bedrag is €0,50 per minuut, dus dat kan aardig oplopen als je een paar weken aan de laadpaal staat.
Mocht je nog denken: wat is in vredesnaam een Ora Funky Cat? Dat is een Chinese auto, die hier in Nederland niet wordt geleverd, maar bij onze Oosterburen wel. Daar heet het model overigens geen Funky Cat, maar gewoon Ora 03. Deze auto heeft maximaal een accucapaciteit van 63 kWh, dus we gokken dat die inmiddels wel opgeladen is.
Foto: Ishak Mecit
Reacties
Gele Koplamp zegt
potver7 zegt
Zo te zien zijn er nog genoeg laadpalen over.
mashell zegt
Dat is een wel heel trage snellader…
dtwo zegt
a_buis zegt
“who it’s on the phone?” “Huu is on the phone Mr. president”. “ Yes, that’s what I want to know who is on the phone??”
rwdftw zegt
Je zou toch denken dat de verhuurder de NAW gegevens van de huurder heeft en even gaat bellen?
Heel raar verhaal dit. Ik heb ook eens vast gestaan aan een laadpaal. Die weigerde te ontgrendelen. Een belletje met het nummer op de paal en het ding werd op afstand ontgrendeld. Dus wat er nu met deze Funky Cat aan de hand is?
maarteno zegt
Dusss..sinds kerst, even vanuitgaande dat Kerst op 25-12-2025 23:59 is opgehouden…het blijft een kleine aanname die starttijd… zijn er inmiddels 51103 minuten verstreken…35,49 dagen en 851.7 uur op moment van berekenen.
Dus dat is dan ±€ 25.551,50 aan congestion fee…duur parkeren dat!
b00st zegt
Alleen congestion fee als minstens de helft van de laadpalen bezet zijn.
gabrielo zegt
Als de verhuurder kan hard maken dat het door schuld van Tesla komt dat de auto niet los te krijgen was, valt het bedrag misschien wel mee. Je zou zeggen dat een telefoontje naar Tesla’s storingsnummer voldoende moet zijn om de auto los te koppelen. Dat zou ook fijn zijn voor hulpdiensten in geval van nood.
Als het de schuld is van de autofabrikant, kunnen ze het eventueel ook daar nog claimen.
mashell zegt
Je kunt toch alleen reparatie kosten op de fabrikant verhalen? Niet eventuele gevolg kosten. Als de berijder zich met de storing bij de verhuurmaatschappij heeft gemeld lijkt het me vooral het probleem van de verhuur maatschappij.