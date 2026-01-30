Huurauto blokkeert al sinds kerst twee Tesla Superchargers

Een Ora Funky Cat nota bene.

Stank voor dank! Tesla heeft in haar gastvrijheid de deuren geopend voor auto’s van andere merken, en wat doen ze? Wekenlang twee laadplekken blokkeren. Althans, dat gebeurt momenteel in het Duitse Dasing.

Daar staat al sinds kerst een Ora Funky Cat funky te zijn bij een Tesla Supercharger. Deze blokkeert niet één, maar twee laadpalen. Bij een Tesla zit de laadpoort namelijk linksachter, waardoor je links van de laadpaal achteruit moet inparkeren.

Huurauto

Het blijkt te gaan om een huurauto. Je vraagt je natuurlijk af: waarom haalt het verhuurbedrijf de auto dan niet weg? Nou, dat hebben ze geprobeerd, maar dat is niet gelukt. Ze kregen de laadkabel niet ontgrendeld. Waarschijnlijk had de huurder hetzelfde probleem en is de auto daarom achtergelaten.

Nu is er doorgaans een mechanische noodontgrendeling als een auto vastzit aan de laadpaal. Kennelijk hebben ze die nog niet gevonden bij de Ora Funky Cat. Naar verluidt gaat Tesla nu helpen om de boel los te krijgen. Maar dat had allemaal een stuk sneller gekund, zou je zeggen.

Congestiekosten

Potentieel moet de huurder nog wel een torenhoge ‘idle fee’ betalen. Tesla brengt namelijk congestiekosten in rekening als je een laadpaal blokkeert op drukke momenten. Dit bedrag is €0,50 per minuut, dus dat kan aardig oplopen als je een paar weken aan de laadpaal staat.

Mocht je nog denken: wat is in vredesnaam een Ora Funky Cat? Dat is een Chinese auto, die hier in Nederland niet wordt geleverd, maar bij onze Oosterburen wel. Daar heet het model overigens geen Funky Cat, maar gewoon Ora 03. Deze auto heeft maximaal een accucapaciteit van 63 kWh, dus we gokken dat die inmiddels wel opgeladen is.

Via: Friedberger Allgemeine

Foto: Ishak Mecit