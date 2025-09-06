Porsche Macan op benzine wordt een halve Audi

Om te voorkomen dat Porsche (nog meer) marktaandeel gaat verliezen moet er snel een Macan op benzine komen.

Porsche heeft zich een beetje in de nesten gewerkt. De beslissing om de Macan volledig elektrisch te maken leek visionair, maar kwam eigenlijk op een ongelukkig moment.

De best verkochte SUV van het merk was mede dankzij zijn verbrandingsmotor zo succesvol. De wereld was nog niet klaar om over te stappen op volledig elektrisch met de nieuwe Macan. Porsche was in eerste instantie niet van plan om ook een Macan op benzine aan te leveren, maar voelt nu toch de druk.

Een Q5 met Stuttgart-saus

In Stuttgart werken ze koortsachtig aan een opvolger onder de codenaam M1. Volgens bronnen bij Autocar wordt de M1 in feite een tweelingbroer van de nieuwe Audi Q5. Beide delen het zogeheten Premium Platform Combustion (PPC).

Nu hoor ik je denken: maar de vorige Macan was toch ook een Q5-broertje? Ja, maar daar zat zo verschrikkelijk veel engineering in dat een Macan wel degelijk stuurde als een Porsche. En een Audi Q5 als.. een Audi. Oftwel een voorwielaangedreven basis, terwijl bij de Macan de focus lag op de achterwielen.

Dit keer is de situatie anders. Kosten besparen lijkt bovenaan het lijstje te staan in Stuttgart. ‘Even snel een Macan op benzine eruit poepen’. De M1 krijgt dus gewoon het Quattro Ultra-systeem van Audi mee. Dat betekent in de basis voorwielaandrijving, waarbij de achteras alleen inschakelt als het nodig is. Tot 70 procent van het motorvermogen kan naar achteren worden gestuurd, en sommige varianten krijgen een elektronisch sperdifferentieel om het koppel slim over de achteras te verdelen.

Haastige spoed is zelden goed. Ik neem aan dat ze ook wel in Stuttgart bekend zijn met dit gezegde. Aan de andere kant hoeven we niet zo snel aan een merk als Porsche te twijfelen. Het merk levert keer op keer modellen waarbij het gewoon top zit met de merkbeleving. Hopelijk zit dat ook met de M1 snor, ondanks zijn afkomst.

Toch voelt het een beetje gek. Nooit eerder bracht het merk een AWD-model met voorwielaandrijving als uitgangspunt. Bij alle eerdere systemen lag de nadruk altijd op de achteras.

De tijd zal het leren of de nieuwe Porsche Macan op benzine echt voelt als een verbouwde Audi Q5, of dat de engineers in Stuttgart het toch voor elkaar hebben gekregen er een echte Porker van te maken. Laten we dat laatste hopen. Een halve Audi afleveren voelt toch een beetje.. mhaw.