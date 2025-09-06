Porsche Macan op benzine wordt een halve Audi

Om te voorkomen dat Porsche (nog meer) marktaandeel gaat verliezen moet er snel een Macan op benzine komen.
Porsche heeft zich een beetje in de nesten gewerkt. De beslissing om de Macan volledig elektrisch te maken leek visionair, maar kwam eigenlijk op een ongelukkig moment.
De best verkochte SUV van het merk was mede dankzij zijn verbrandingsmotor zo succesvol. De wereld was nog niet klaar om over te stappen op volledig elektrisch met de nieuwe Macan. Porsche was in eerste instantie niet van plan om ook een Macan op benzine aan te leveren, maar voelt nu toch de druk.
Een Q5 met Stuttgart-saus
In Stuttgart werken ze koortsachtig aan een opvolger onder de codenaam M1. Volgens bronnen bij Autocar wordt de M1 in feite een tweelingbroer van de nieuwe Audi Q5. Beide delen het zogeheten Premium Platform Combustion (PPC).
Nu hoor ik je denken: maar de vorige Macan was toch ook een Q5-broertje? Ja, maar daar zat zo verschrikkelijk veel engineering in dat een Macan wel degelijk stuurde als een Porsche. En een Audi Q5 als.. een Audi. Oftwel een voorwielaangedreven basis, terwijl bij de Macan de focus lag op de achterwielen.
Dit keer is de situatie anders. Kosten besparen lijkt bovenaan het lijstje te staan in Stuttgart. ‘Even snel een Macan op benzine eruit poepen’. De M1 krijgt dus gewoon het Quattro Ultra-systeem van Audi mee. Dat betekent in de basis voorwielaandrijving, waarbij de achteras alleen inschakelt als het nodig is. Tot 70 procent van het motorvermogen kan naar achteren worden gestuurd, en sommige varianten krijgen een elektronisch sperdifferentieel om het koppel slim over de achteras te verdelen.
Haastige spoed is zelden goed. Ik neem aan dat ze ook wel in Stuttgart bekend zijn met dit gezegde. Aan de andere kant hoeven we niet zo snel aan een merk als Porsche te twijfelen. Het merk levert keer op keer modellen waarbij het gewoon top zit met de merkbeleving. Hopelijk zit dat ook met de M1 snor, ondanks zijn afkomst.
Toch voelt het een beetje gek. Nooit eerder bracht het merk een AWD-model met voorwielaandrijving als uitgangspunt. Bij alle eerdere systemen lag de nadruk altijd op de achteras.
De tijd zal het leren of de nieuwe Porsche Macan op benzine echt voelt als een verbouwde Audi Q5, of dat de engineers in Stuttgart het toch voor elkaar hebben gekregen er een echte Porker van te maken. Laten we dat laatste hopen. Een halve Audi afleveren voelt toch een beetje.. mhaw.
Reacties
bimmerpost zegt
Of je gaat gewoon voor de echte ‘ev’ Macan die vanaf de start als Porsche is ontwikkeld.
Is bpm technisch waarschijnlijk ook een stuk aangenamer. Zeker voor de krachtige varianten.
kniesoor zegt
Ben er redelijk zeker van, dat een groot deel van de Macan-clientèle ‘m voornamelijk/alleen koopt vanwege het logo/imago, die hebben geen idee wat ‘sturen als een Porsche’ inhoudt. Dus in die zin is het – behalve voor een select groepje fijnproevers – geen probleem als de Macan min of meer rijdt als een Audi. Nou maar hopen, dat de ototesters niet te vol op het orgel gaan en zo reputatie van zo’n Macan bij voorbaat om zeep helpen.
marcus zegt
Helemaal met je eens qua wegligging. Die is altijd wel beter dan gemiddeld en als je echt scherp de hoek om wil is er altijd de boxster of 911.
Ik heb in 2015 of 2016 ooit in de Macan gezeten omdat de Diesel versie mij wel leuk leek. Eerlijk gezegd ging het mij ook niet puur om het sturen (het is tenslotte een SUV) maar meer om het feit dat het een bruikbare familie Diesel was met een lagere afschrijving dan vergelijkbare modellen.
Helaas was er toen nog een wachtlijst en was de Porsche verkoper duidelijk dat auto’s met meer opties voorrang krijgen over basis uitvoeringen en er geen korting beschikbaar was bij aankoop. Zelfs de demo was al vergeven aan iemand en niet meer te koop. En de ruimte op de achterbank was ook niet echt groot genoeg…
ericc zegt
Groot gelijk. Meeste Macan’s doen een boulevard en terug naar huis. Die kost van “stuurt als een Porsche “ kunnen ze besparen.
HZW zegt
Je moet je even inlezen voordat je wat schrijft over Audi.
Want wat je nu beschrijft is MQB en niet PPC wat MLB opvolgt, en dat beteken motor in the lengte richting en een 4WD systeem met een 40-60% verdeling voor-achter als standaard, en dan in combinatie met minlijn 4 cilinder en V6 motoren.
RubenPriest zegt
Je moet de bron lezen. Bronnen zeggen tegen Autocar (waar keurig naar gelinkt wordt in het artikel) dat de Porsche M1 een ‘four-wheel drive system biased to the front axle’ krijgt. Dat is nou exact het grote nieuws.
hotze zegt
Porsche zal er technisch (waarschijnlijk) wel en eigen sausje aan geven. Andere (betere) dempers en veren doen al een hoop met het stuur-en weggedrag bijvoorbeeld.
Benieuwd hoe klanten op een elektrische 718 gaan reageren. Als ze de Macan al niet graag willen, is het vrezen voor een elektrische sportauto.