Scoor nu benzine voor je auto, ik herhaal, scoor nu benzine voor je auto!

Geniet van de gunstige prijzen én het feit dat de accijnskorting op dit niveau van kracht is.

Een vriendelijke doch dringende mededeling aan iedereen met een benzineslurper voor de deur: het is weer even zo’n zeldzaam moment waarop tanken minder pijn doet dan je had verwacht. De benzineprijs is namelijk aan het dalen, en dat net voordat Den Haag per 1 januari weer met de accijns gaat spelen. Doe er je voordeel mee!

Benzine tanken, doe het nu

Volgens cijfers van UnitedConsumers staat de gemiddelde benzineprijs momenteel op 2,112 euro per liter. Een recente daling, want in november tikten we nog 2,202 euro aan. Het hoogste niveau in bijna anderhalf jaar tijd. Maar kijk eens aan, de pomp is ineens weer iets vriendelijker gestemd. Fijn zo in de laatste dagen van het jaar.

Op 1 januari verdwijnt zoals gezegd een deel van de accijnskorting op brandstof. Concreet betekent dat dat een liter benzine 5,6 cent duurder wordt. Op een volle tank scheelt dat toch weer. Nog ruim een week te gaan voordat er 1 januari op de kalender staat. En in deze tijd van het jaar ben je waarschijnlijk toch veel in de auto te vinden. Familiebezoek, of een vakantie. Dus vullen maar. Hou je toch weer een paar euro in de zak.

Die ingecalculeerde verhoging van de accijns is slechts een fractie van de benzineprijs. De echte baas is de olieprijs. En die is de afgelopen tijd flink gedaald. Daar kun je dan allemaal weer redenen voor verzinnen. Het is in elk geval vaak zo dat als de olieprijs zakt, de benzineprijs meestal vanzelf volgt.

Terwijl we ons allemaal mentaal voorbereiden op duurdere tijden is dit een mooie ‘meevaller’. Hoe de prijzen na 1 januari gaan zijn en of de benzineprijs nog verder gaat dalen valt niet te voorspellen. Maar wel dat die 5,6 cent verhoging er sowieso aan zit te komen. Hoeveel jerrycans ga jij vullen?