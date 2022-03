F1 testdag 5: alles dat je moet weten!

Getty Images / Red Bull Content Pool

Alles wat je moet weten over de F1 testdag 5. Dit kun je verwachten.

Vandaag is de tweede dag van de driedaagse pre-season tests in Bahrein en de vijfde van 2022. Op het Sakhir Circuit van Bahrein mogen ze vandaag hun testprogramma’s afwerken.

Agenda F1 Testdag 5

We beginnen meteen even met de agenda voor de testsessie van vandaag:

Ochtendesessie: 08:00 – 12:00

Middagsessie: 13:00 – 18:00

Wie rijden er vandaag?

Er zijn 10 auto’s toegestaan tijdens de tests. De teams kunnen zelf bepalen wie er gaat rijden. Deze coureurs zijn al bevestigd voor de F1 testdag 5:

Mercedes: niet bekend

Red Bull: Max Verstappen

Ferrari: niet bekend

McLaren: niet bekend (waarschijnlijk Daniel Ricciardo)

Alpine: niet bekend

AlphaTauri: Yuki Tsunoda

Williams: Nicolas Latifi (Zhou in de middag)

Alfa Romeo: Bottas

Haas: niet bekend (waarschijnlijk Mick Schumacher)

Max Verstappen doet mee!

Gisteren was het Sergio Pérez die aan de beurt was. Hij reed maar liefst 138 ronden. Qua snelheid zag het er redelijk goed uit, maar het was duidelijk dat ze bezig waren met racesimulaties. We gaan ervan uit dat Max Verstappen dat vandaag ook gaat doen met een klein verschil. De laatste paar minuten konden vanwege een stom foutje van Pérez niet door gaan. Dat was juist het moment om even de tijd scherper te stellen. Wellicht dat Verstappen wel de sessie in zijn geheel kan afmaken.

Nogmaals: let op de Mercedes W13

De Formule 1 heeft altijd wel een verrassing voor je in petto. In dit geval is het Mercedes. Er was weer eens een wijziging in de reglementen en voila: het team uit Brackley heeft daar een bijzondere interpretatie voor. In 2009 was het de dubbele diffusor (toen nog Brawn GP). In 2014 waren het de V6 turbomotoren en nu in 2022 zijn de bijzondere sidepods.

Gisteren was de Mercedes W13 een bijzonder geval. De auto had bijzonder veel last van het zogenaamde porpoising en niet zo’n klein beetje ook. Zoals collega @jaapiyo zegt: enorm veel downforce. Het zag er nog vrij komisch uit, maar deze auto is iets bijzonders. Of het bijzonder goed of snel is, moet de tijd uitwijzen.

Ferrari

Let ook even op de Ferrari’s vandaag. Gisteren gingen ze als een mes door warme boter. Dat zag je niet alleen aan de tijden, maar ook aan de auto’s. Waar sommige coureurs bijzonder hard moesten werken, met name in de langzame bochten, leken de Ferrari’s veel grip te hebben. Het deed bijna denken aan de Newey-McLarens in 1999.

Mis de middagsessie niet

Gisteren was al te zien dat de teams de laatste twee uurtjes de sluizen ietsjes verder open gingen zetten. Dat zag je niet direct aan de tijden (vanwege de hitte), maar naarmate de middag vorderde, waren de coureurs meer vertrouwd met hun auto’s en durfden ze het gas iets dieper in te trappen. Pas toen konden we ook wat meer verschillen zien in hoe de auto’s reageerden. Natuurlijk zullen ze niet constant over het randje gaan met maar 5 liter in de tank, maar ze moeten wel ervaren hoe de auto aanvoelt op de limiet.

Waar kan ik de race bekijken?

Dat kan op diverse manieren. Als je fan bent van de Nederlandse taal, Viaplay zendt beide trainingen in zijn geheel uit. F1TV doet dat eveneens, maar hier kun je niet kiezen uit Nederlands. Gelukkig zijn de Britten van SkyTV bovengemiddeld geïnformeerd. Dat niet alleen, zij hebben vaak ook interviews met de teambazen en coureurs. Ben je aan het werk? De F1 Reddit is vaak erg snel met updates en uiteraard kun je naar Olav Mol luisteren op Grand Prix Radio. Per uur krijg je driemaal een update.

