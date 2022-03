Softkit Ferrari F8 Spider kan er gelukkig ook af

Je moet wel lef hebben. Deze softkit voor de Ferrari F8 Spider is niet eens goedkoop.

Tuning is een bijzonder smaak-dingetje. Het is natuurlijk geweldig om je auto naar eigen wens aan te kleden. Dat geldt ook voor hele dure auto’s. Dat geldt misschien juist voor hele dure auto’s. Zo is er nauwelijks een Rolls-Royce die niet langs de Bespoke-afdeling gaat en moeten we de eerste McLaren zonder MSO-goodies bij wijze van spreken nog tegenkomen.

En als je de in-house afdelingen hebt gehad, kun je je alsnog wenden tot de tuners. Mansory is dé naam als het aankomt op heel erg luxe en dure auto’s. Van de crème de la crème van de autoindustrie maken zij iets dat je ‘heel uniek’ noemt als je de persoon in kwestie niet wil krenken. In dit geval gaat het om de zogenaamde ‘softkits’ voor de Ferrari F8 Tributo en F8 Spider.

Softkit Ferrari F8 Spider

Het idee erachter is eigenlijk best slim. Je hebt namelijk een enorm scala aan modificaties. Het handige is, je kan al deze modificaties eenvoudig terugdraaien.

Zo wordt er niet gebruik gemaakt van nieuwe bumpers en sideskirts om een bodykit te creeeren, maar zijn het allemaal onderdelen die je op het standaard koetswerk plakt. Alles kan dus ook gedemonteerd worden.

Dat geldt ook voor de velgen. In dit geval is het een breedset (voor smaller dan achter) én hoogteset (voor kleinere diameter dan achter). Het zijn gesmede aluminium velgen model ‘YT.5’.

De maten zijn lekker. Voor zijn de wielen 9,5 x 21 (met 235/30 21-banden) en achter 12 x 22 (met 335/25 22-banden). Je mag de kleur zelf bepalen.

Alles kan eraf

Ook de motortuning is niet permanent. De F-154 CD-motor heeft flinke reserves, dus met een externe module kun je al behoorlijk veel winst behalen. Het maximum vermogen is nu 880 pk, terwijl het koppel maximaal 960 Nm is.

Lekker he, turbomotoren? De prestaties zijn welhaast bizar te nomen. De 0-100 km/u-sprint is in 2,6 tellen achter de rug. De topsnelheid is 354 km/u.

Het interieur is bijna standaard. Er zijn wat Mansory-vloermatten, maar dat is het wel. In principe is dit een vrij slimme aanbieding van Mansory. Als je een F8 Spider hebt en je wil opvallen in Monaco tussen de F8 Spider van de buurvrouw en de groenteman, dan heb je een duidelijk andere auto.

En als je de Ferrari F8 Spider met softkit wil doorverkopen, kun je ‘m vrij eenvoudige naar standaardspecificatie brengen. Kun je die kit doorverkopen aan een rechtsback van een matige Championship voetbalclub.

