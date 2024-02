Benzine voor een spotprijs in Heteren leidt tot chaos

Het was gisteravond ontzettend druk bij een tankstation in Heteren vanwege een lage benzineprijs.

Het is al weken grijs en grauw in Nederland. Maar heel even waren ze in Spaanse sferen in het Gelderse Heteren. Als het gaat om de benzineprijs dan, want door een storing konden klanten bij een tankstation in Heteren voor 1,39 euro per liter benzine tanken. Doodgewoon in Spanje. Exotisch in Nederland.

De adviesprijs ligt op 2,17 euro per liter. Nu ben je knettergek om voor de adviesprijs te tanken, maar 1,39 euro per liter is de andere kant van het spectrum. Toen de storing bij het tankstation in de gemeente aan het licht kwam werd het een drukte van jewelste. Logisch, iedereen wilde zijn auto wel volgooien voor deze spotprijs.

De storing was niet alleen van toepassing op benzine, ook diesel was met 1,069 per liter een prijspakker. De politie moest ter plaatse komen om een oogje in het zeil te houden. De Gelderlander heeft het over chaos en files door koopjesjagers. Want Nederlanders en iets voor een koopje kunnen krijgen. Er zijn maar weinig andere dingen waar een Hollander het warm van krijgt.

De storing zorgde voor lange files richting het tankstation. Het is nog onbekend wat de oorzaak is van de storing.

In Nederland zit de prijs voor benzine en diesel alweer een tijdje in de lift. Sinds september 2023 waren de prijzen aan het dalen. Daar kwam in december een einde aan. Sindsdien stijgen de brandstofprijzen in ons land. Op dit moment zit de benzineprijs ongeveer op het niveau van oktober 2023 en wat je in de zomer van 2023 betaalde voor een liter peut. De gemiddelde landelijke adviesprijs van 1,92 euro per liter voor Euro95 hebben we sinds maart 2023 niet meer gezien. Kortom, 1,39 euro per liter tanken: je snapt wel dat het stormliep om benzine of diesel te tanken in Heteren.