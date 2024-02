Brandstofprijzen stijgen, geen directe schuld bij Roverheid?

Wat is er nu weer aan de hand? De brandstofprijzen blijven maar stijgen, maar hier kan het demissionaire nkabinet niets aan doen.

We kunnen de gevestigde orde in de Tweede Kamer niet overal de schuld van geven. We hebben het geprobeerd. Na jarenlang zorgvuldige keuzes te maken qua stemgedrag, hebben we nu gekozen voor de mensen die fel tegen de gevestigde orde zijn. Maar ja, nu de PVV, BBB en NSC inmiddels de gevestigde orde vormen, gaat het alsnog hopeloos mis.

Brandstofprijzen stijgen

In dit geval met de brandstofprijzen. Die stijgen namelijk in hoog tempo. Dat meldt Paul van Selms van United Consumers. De grote boosdoener is Vladimir Vladimirovich Putin. Dankzij hem is er nogal wat onrust in Oekraïne (ze bombarderen het) en dat houdt de wereld vast in een soort houdgreep. Ook de oorlog in Israël en Gaza zorgen voor stijgende prijzen.

De prijzen zijn 10 cent hoger dan dat ze in deze periode vorig jaar waren. De twee oorlogen zorgen voor instabiliteit op de markt die lekker doorgerekend wordt aan de lieve consument. Het hooft ook de maken dat de olie uit Rusland nu via een omweg komt. We kopen niet direct van Rusland omdat we ze stom vinden dat ze een compleet land aan het wegvegen zijn, maar die olie komt alsnog via een omweg naar Nederland toe.

Adviesprijs is anders dan wat je betaalt

De adviesprijzen van United Consumers zijn overigens niet de prijzen die je daadwerkelijk betaalt aan de pomp. Het zijn altijd adviesprijzen waarover je nog korting krijgt. Bij een onbemande pomp aan de rand van het dorp betaal je aanzienlijk minder dan op de A2.

Ondanks de stijgingen aan de pomp, genieten wij Nederlanders nog altijd van een beetje accijnskorting. Deze zou op een gegeven moment ingetrokken worden, maar om ons niet op kosten te jagen hebben Rutte, Kaag en Co besloten om de verhoging uit te stellen.

Via: Nu.nl