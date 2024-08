Benzineprijs niet meer afhankelijk van oorlog

Voorheen kon je er donder op zeggen, onrust betekent een hoge olieprijs.

Beurskoersen, temperaturen, het kan verkeren. Ze fluctueren maar de laatste jaren gaan ze voornamelijk omhoog. Zo ook bij de benzineprijs. De echte petrolheads weten dat de benzineprijs in grote mate afhankelijk is van de olieprijs. En die prijs wordt traditiegetrouw zwaar beïnvloed door de stabiliteit in de wereld. Precies daarom was de verwachting van velen dat de olieprijs en dus de benzineprijs op dit moment een stuk hoger zou zijn dan het geval is.

Sterker nog. Na een periode van iets oplopende prijzen zijn we nu weer aanbeland bij de laagste verkoopadviesprijs sinds februari 2024. Aldus United Consumers. En we kunnen nu niet direct zeggen dat de toestand in de wereld de laatste weken veel rustiger is geworden. Er is letterlijk strijd op meerdere fronten en de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten leveren veel onzekerheid op. Over de koers van de VS, maar ook die oorlogen in bijvoorbeeld Ukraine en Israel.

Er kunnen een aantal factoren voor het huidige niveau van de prijzen zijn. Enerzijds was er wellicht al een stijging ‘ingeprijsd’ naar aanleiding van de onzekerheid en was die stijging simpelweg te groot en is dit nu een correctie. Anderzijds is er door een afkoelende economie in meerdere gebieden wellicht afnemende vraag en zijn de voorraden wellicht groot genoeg om onzekerheid weg te nemen

Dan willen jullie natuurlijk ook nog even weten wat die verkoopadvies benzineprijs is in tijden van oorlog in de wereld zoals nu in augustus 2024. Nou:

Euro95 -> € 2,148

Diesel -> € 1,852

Super -> € 2,329

Vraag niet hoe het kan maar profiteer ervan lijkt het devies te zijn. Dus nadat je jouw auto na de zomervakantie hebt schoongemaakt kan je hem met een gerust hart gewoon ook in Nederland weer volgooien. Je hoeft niet perse die trip naar Belgie of Duitsland meer te maken. Wist jij overigens hoeveel benzine je uit Duitsland mee mag nemen? Krankzinnig veel!