Ecclestone zou toch geen kogel vangen voor Putin

Bernie Ecclestone komt terug op zijn eerdere woorden en zou toch geen kogel vangen voor Vladimir Putin.

Onlangs baarde voormalig F1 honcho Bernie Ecclestone weer eens opzien. De grote kleine man die jarenlang met ijzeren vuist regeerde in de koningsklasse, had er al nooit een geheim van gemaakt dat hij de betere dictatoren van de wereld wel kan waarderen. Logisch ook, voor Bernie was het altijd wel handig om met één persoon om de tafel te zitten om ergens een racedeal voor ettelijke miljoenen te tekenen. Toch wat handiger dan met talloze verschillende lokale besturen, milieuclubs en rechterlijke uitspraken te moeten dealen.

Maar goede dingen zeggen over alleenheersers is een ding als het vredestijd is. Je steun ervoor uitspreken terwijl er een heuse oorlog bezig is, gaat nog een stapje verder. Bernie maakte zich dan ook niet populair toen hij onlangs Vladimir Putin een paar veren in zijn Russische derrière stak. De 91-jarige ging zelfs zo ver door te stellen dat hij ‘een kogel zou vangen voor Putin’.

Nu is Bernie niet een man die dingen snel terugneemt. Doch in dit geval heeft hij dat wel gedaan middels een keiharde mea culpa. Tegenover Sky Sports F1 gaat Ecclestone diep door het stof. Hij zegt dat hij meeleeft met de mensen in Oekraïne, die ‘niks verkeerds hebben gedaan’. De oude baas zegt sorry tegen iedereen die hij gekwetst heeft met zijn eerdere uitspraken.

Former F1 boss Bernie Ecclestone has said sorry for the controversial opinions he expressed on Vladimir Putin’s invasion of Ukraine. pic.twitter.com/gKeQQ2GIvB — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) July 9, 2022

