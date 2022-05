Ecclestone (91) probeert met pistool vliegtuig in te stappen

Je zou bijna denken dat ‘ie seniel wordt. Ecclestone stapt bijna met een pistool een vliegtuig in. Dat mag dus niet.

Ondanks dat Bernie Ecclestone al een tijdje geleden de boel verkocht heeft aan Liberty Media, weet de Brit geregeld het nieuws te halen. Of het nu is vanwege zijn partnerkeuze (zijn vrouw had zijn kleindochter kunnen zijn) of dat hij op negentig-jarige leeftijd nog een keer vader wordt: Bernie is present. Ook is Ecclestone altijd wel goed voor een paar smeuïge uitspraken.

In dit geval is het een doldwaze atie. Want Ecclestone probeerde met een pistool een vliegtuig in te stappen. En nee, dan bedoelen we niet een waterpistool of een andere grap. Meneer stapte in Brazilië bijna in een vliegtuig met een vuurwapen in zijn tas. Hij wilde naar Zwitserland vliegen.

Ecclestone met pistool

Nu was het niet zo dat Ome Bernie – al zwaaiend met een geladen blaffer – een volle 747 binnen kwam lopen. Hij had het pistool in zijn tas zitten en het vliegtuig in kwestie was een privé-jet. De politie vond het wapen in zijn tas. Extra probleempje: het pistool stond niet geregistreerd. Voor de kenners: het ging om een LW Seecamp .32.

De tas ging door de doaune en daar zagen ze het in zijn bagage zitten. Op basis daarvan werd Bernie door de politie gearresteerd op het Viracopos-vliegveld van Campinas. Ecclestone was wel zo eerlijk om te zeggen dat het pistool van hem was.

Vergeten

Kennelijk was hij helemaal vergeten dat hij de blaffer bij zich had. Uiteindelijk kon hij vrij eenvoudig zijn weg vervolgen. Hij betaalde de borgsom en stapte uiteindelijk gewoon in zijn vliegtuig om naar Zwitserland te vliegen.

Ecclestone was in Brazilië om een Stock Car-race te kijken met zijn vrouw Fabiana. Fabiani Ecclestone is 47 jaar jonger dan Bernie. Daarnaast ging het gelukkige echtpaar op bezoek bij Nelson Piquet.

Via: Sky Sports.