Bernie Ecclestone vindt Poetin nog steeds een geweldige kerel

Poetin is een topgozer en de oorlog is de schuld van Zelensky, aldus Bernie.

Als je denkt dat Nelson Piquet controversiële uitspraken doet, dan ken je Bernie Ecclestone nog niet. De oude knar doet bijna alleen maar controversiële uitspraken. En iedereen moet machteloos toe kijken, want een bejaarde die al lang met pensioen is kun je lastig cancellen.

De voormalige grote baas van de F1 werd vandaag geïnterviewd door Good Morning Britian en hij stelde niet teleur. Bernie Ecclestone deed weer eens een aantal straffe uitspraken. De interviewers keken daarbij heel ernstig, maar dit was natuurlijk precies wat ze gehoopt hadden.

De vraag die Ecclestone gesteld werd is of hij Poetin nog steeds als vriend beschouwd. Zijn antwoord was vrij duidelijk: “Ik zou nog steeds een kogel voor hem vangen”. Volgens Bernie is Poetin een eersteklas persoon, die het goede zoekt voor Rusland.

Poetin is dus een wereldgozer, maar iedereen maakt wel eens fouten. “Als je een fout maakt dan doe je je best om er weer uit te komen”. Ecclestone lijkt dus wel toe te geven dat Poetin een inschattingsfoutje heeft gemaakt.

Toch legt hij de schuld van de oorlog vooral bij Zelensky. Die heeft volgens Bernie Ecclestone niet genoeg moeite gedaan om met Poetin in gesprek te gaan. Dan waren ze er vast uitgekomen, want Poetin is een hele redelijke man, aldus Bernie.

De Formule 1 haast zich om afstand te nemen van deze uitspraken. In een statement laten ze weten dat Bernie’s opmerkingen “persoonlijke opvattingen” zijn en “in schril contrast staan met de moderne waarden van onze sport.” Waarvan akte.

Het hele gesprek kun je hieronder bekijken. Daarin verdedigt hij trouwens niet alleen Poetin, maar ook Nelson Piquet:

Foto credit: Nick Webb