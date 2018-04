Beroemde dichter neemt Ferrari 812 in ontvangst

De Nico Dijkshoorn van Amerika.

Het is goed boeren als rapper in de U S of A. Niet iedereen is succesvol of weet goed met faam om te gaan, maar Radric Davis a.k.a. Gucci Mane geniet hard van zijn pegels. Afgelopen zondag mocht de Amerikaan de sleutels in ontvangst nemen van zijn rode Ferrari 812 Superfast.

De rapper kocht de auto bij Dr. Bugatti. Een supercar dealer van Obi Okeke. Dit autobedrijf is een bekende bij rijk en beroemd Amerika. Zo kocht onder meer Floyd Mayweather een Ferrari Enzo bij deze dealer en Arnold Schwarzenegger een Bugatti Veyron.

De wachtlijst voor de Ferrari 812 Superfast is in de VS inmiddels fors. Omdat Gucci Mane de auto via de supercar dealer kocht, kon hij de auto direct in ontvangst nemen. Goeie handel voor Dr. Bugatti, want die kan zo een dikke meerprijs rekenen voor de auto. Volgens The Drive heeft de rapper 600.000 dollar moeten betalen voor de rode Ferrari.