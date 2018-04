Praatpaal keert terug in de Nederlandse maatschappij

Ze verdwijnen niet in de shredder.

Het was een grote operatie vorig jaar. De duizenden praatpalen langs de Nederlandse snelwegen werden in opdracht van de overheid verwijderd. In het tijdperk van smartphones werden praatpalen nauwelijks gebruikt en was het voor de staat een prijzige vorm van decoratie geworden.

De 3.300 praatpalen zijn niet vernietigd. Ecoleon, een bedrijf dat zich inzet voor de verduurzaming van de buitenruimte, heeft vandaag een bestemmingsplan gepresenteerd voor de duizenden gele palen.

Het worden geen praatpalen voor bij de McDrive en ook geen verbouwde douchekoppen voor Teletubbies. Ecoleon gaat de praatpalen ombouwen tot onder meer laadpalen. De vorm van de oorspronkelijke paal blijft behouden, maar krijgt dus wel een moderne nieuwe functie. Er komen drie verschillende types. Een paal om de elektrische auto op te laden, een paal om elektrische fietsen op te laden en, als derde, een communicatiepaal.

In Gieten, Drenthe werden vorige week (zie foto) al de eerste vernieuwde communicatiepalen geopend. Het gaat hier om zogenaamde ‘OV-hubs’. Dit zijn knooppunten waar verschillende vormen van openbaar vervoer samenkomen. Mensen kunnen gebruik maken van WiFi, is er een tappunt voor gratis water en is er een winkel of kiosk aanwezig.

Vanaf vrijdag kunnen bedrijven bij Ecoleon terecht om één van de drie types palen aan te schaffen. Een paal is er vanaf 2.195 euro.