Zo werken ‘slimme kentekenplaten’

Alles is tegenwoordig ook zo slim.

Wie heeft gekeken naar dat nieuwe programma van Ellie Lust over wereldwijde politiekorpsen? Jij niet? Geen zorgen, ondergetekende deed het eigenlijk ook meer als familieactiviteit dan vrijwillig. Gelukkig ging het over een stad die ik persoonlijk fascinerend vind: Dubai. Terwijl Ellie een ritje kreeg in een McLaren 570S van de politie aldaar, heeft de Dubaiaanse(?) politieagent die zijn patrouille doet in de Mac alle “waarom-vragen” beantwoord met: because we want to be number one.

En het moet je ding zijn, maar op veel fronten is de relatief kleine stad in de zandbak nummer één. Je kunt nadat je in de hoogste toren ter wereld bent geweest gelijk shoppen in het duurste en grootste winkelcentrum ter wereld, om met de duurste Toyota Camry-taxi’s ter wereld even naar de duurste autodealer ter wereld te gaan. Om hun nummer één plek te behouden doet Dubai constant proeven met de nieuwste ontwikkelingen in technologie ( f*ckin hoverbikes!! ). Een groot deel daarvan eigenlijk voor maatschappelijk belang, te noemen de politie.

Ook al zijn de auto’s in Dubai wat gouder en duurder dan hier, ook daar zijn ze voorzien van twee kentekenplaten. Voor en achter. Het is een simpel concept: een plat, vierkant stuk metaal met cijfers en letters erop, waardoor de auto herkenbaar is door de politie. Simpeler kan niet: dus moet het moeilijker. Nou ja, het concept dan. Voor de politie is de smartplate een handige gimmick.

De smartplate is in weze een LED-schermpje wat je voor- en achterop je auto monteert. Ingebouwd zijn GPS-trackers, zendertjes en andere tech die realtime informatie communiceert met de politie. Dit zorgt niet alleen voor het snel ter plekke kunnen zijn bij ongelukken, ook kunnen auto’s/bestuurders met elkaar communiceren via de schermen, in geval van files, ongelukken en andere calamiteiten. Ook gaat het betalen van boetes, parkeren en belasting/tol veel makkelijker met de smartplates.

Of het ook echt wat wordt gaan we niet zien voor november. Het idee is leuk en zoals het Dubai tekent: vooruitstrevend. Of het nodig is en niet onnodig gecompliceerd, dat moet nog maar blijken. (via Gulfnews)