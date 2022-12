Bertone is terug, met een Lamborghini die op plastic afval loopt

Na de Zagato van gisteren, is er nu ook nieuws van Bertone, die met deze GB110 weer uit de dood herrijst.

Deze week is een mooie week voor de liefhebbers van Italiaanse designhuizen. We konden gisteren kennis maken met de Alfa Romeo Giulia SWB Zagato en nu krijgen we ook een nieuwe creatie van Bertone voorgeschoteld. Dat is extra bijzonder, aangezien het roemruchte designhuis in 2014 op de fles ging.

Het designhuis is nu dus nieuw leven ingeblazen, door twee Italiaanse broers. Het nieuwe Bertone heeft in feit dus niks met het oude Bertone te maken, maar de broers willen wel de traditie van coachbuilding voortzetten.

De Italianen presenteren nu hun eerste nieuwe ontwerp: de GB110. De naam is een verwijzing naar het feit dat Giovanni Bertone het bedrijf 110 jaar geleden oprichtte. Bertone had niet veel langer moeten wachten met de introductie, want anders hadden ze de auto GB111 moeten noemen.

Bertone vermeldt niet op welke auto de GB110 gebaseerd is, alleen dat het chassis componenten van een “Duitse fabrikant” bevat. Dat is opmerkelijk, want de auto is duidelijk gebaseerd op een Lamborghini Huracán. Die heeft natuurlijk Duitse onderdelen, maar waarom Bertone de Italiaanse roots van de auto wil verloochenen is niet helemaal duidelijk.

Bertone wil graag een link leggen met het verleden, want het ontwerp van de GB110 is geïnspireerd op de knotsgekke Lancia Stratos Zero uit de jaren ’70. Dit was een van de meest spraakmakende ontwerpen van Bertone. Als je goed kijkt zijn de lijnen van deze concept car terug te zien in de zijkant van de GB110.

Bertone vermeldt niet wat ze met de motor hebben gedaan, alleen dat deze 1.100 pk en 1.100 Nm aan koppel levert. Als je twee turbo’s op de originele V10 van de Huracán schroeft, zijn dergelijke waarden vrij eenvoudig te halen.

Het bijzondere is dat de GB110 volgens Bertone ook op plastic afval kan lopen. Dat wil zeggen: brandstof die gemaakt is van plastic afval. Bertone werkt daarvoor samen met een partij genaamd Select Fuel. We hopen voor de eigenaren dat je er ook nog gewoon ouderwetse benzine in kunt gooien.

Heel groot zal de impact van de Bertone GB110 op het milieu niet zijn, want er worden maar 33 stuks gebouwd. Als het überhaupt zover komt.