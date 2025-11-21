Buitenkans: James May biedt zijn piekfijne Porsche 911 aan

Ondanks zijn reputatie tijdens TopGear geniet James May ook op zijn tijd van een lekkere sportauto, maar voor zijn Porsche 911 is het een tijd van gaan.

De Porsche 911 wist tijdens TopGear altijd voor verdeeldheid te zorgen. Clarkson vond het niks anders dan een platgeslagen Kever, Hammond was er dol op en May… nou ja, die profileerde zich als Panda-rijdende perfectionist. Toch schemerde af en toe door dat ook James May sportwagens kocht. Bijvoorbeeld omdat de Porsche 911 (997) op de Cool Wall de grenzen van de muur opzocht omdat zowel Richard als James er eentje hebben (en uiteindelijk werd de foto meegenomen naar Ierland omdat Seriously Uncool niet uncool genoeg was).

James May

De autocollectie van James May is een bijzondere. Hij heeft namelijk meerdere Toyota Mirais gehad en ook meerdere Tesla’s en andere elektrische auto’s, omdat May leergierig is wat betreft nieuwe oplossingen. Tegelijkertijd bewijst hij dat zijn reputatie als Captain Slow gespeeld was, want hij heeft serieuze sportwagens (gehad). Waaronder momenteel nog een Ferrari 458 Speciale. En ook die Porsche 911 die voor TopGear de coolheid van de 997 heeft vernacheld, heeft hij nog. Tenminste, had hij nog.

Porsche 911 van James May te koop

Je kan momenteel namelijk bieden op de auto. Het betreft een Porsche 911 Carrera S Coupé uit 2010, een 997.2 dus. Dankzij de kleurstelling van de 458 Speciale van James May (Rosso Dino met strepen en gouden velgen) kan je concluderen dat Captain Slow wel van iets bijzonders houdt, maar zijn Porsche 911 is weer heel behoudend samengesteld. Er zijn leukere opties voor een 997, maar hij kan dit ook hebben.

Het gaat namelijk om een Porsche 911 in Carrara White met de vijfspaaks 19 inch Carrera Classic-velgen en rode remklauwen. In het interieur koos James voor Ocean Blue-lederen bekleding. Een donkere bedoening, maar het past wel bij de relatief ingetogen buitenkant. En qua aandrijving zijn er puike keuzes gemaakt. Carrera S, dus de achterwielaangedreven versie met 385 pk. Schakelen gaat met de hand, al was dit wel de generatie waar voor de automaat TipTronic langzaamaan PDK werd. Toch blijft zelf roeren leuker, toch?

De Porsche 911 bewijst ook nog eens dat alles tot in de puntjes willen verzorgen niet gespeeld was door James May. Er is nog geen 50.000 kilometer gereden sinds May de auto nieuw kocht in 2010. Toch heeft de auto een pil aan onderhoudshistorie, waaruit blijkt dat de auto perfect is bijgehouden. En als er niet mee gereden werd, stond ‘ie droog en binnen opgeslagen.

Kopen, eh, bieden

Je kan de Porsche 911 van James May niet direct kopen: hij biedt hem te veil aan voor de hoogste bieder, zonder reserve. Met nog drie dagen te gaan staat de teller op een gepast bedrag van 55.997 pond, of 63.755 euro. Da’s veel geld voor een 997 Carrera in het VK, maar dan heb je ook eentje met TopGear-historie. Dit kan wel eens een hele dure 997 worden en dan is het niet eens een Turbo of GT. In de gaten houden, of anders geld bieden! Aan jou de keuze, James zijn persoonlijke 911 of de Audi RS 4 die Jeremy Clarkson heeft gebruikt om door Lapland te crossen. Nou nog even een creatie van Hammond en de keuzestress is compleet.