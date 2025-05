AMG: “we hadden technologie C63 beter uit moeten leggen”

AMG schijnt een lichtje op welke fout ze hebben gemaakt met de viercilinder AMG C63 S.

Gegokt en verloren: zo moet je de Mercedes-AMG C63 S E-Performance zien. Na drie generaties V8 ging de C63 dusdanig in de spaarmodus dat een zescilinder ineens al te groot was: de nieuwste C AMG gebruikt de vierpitter van de A45. Maar dan wel met elektromotoren om tot een systeemvermogen van bijna 700 pk uit te komen. Dat viel wat tegen, maar tegenwoordig is er bij vrijwel elke nieuwe onthulling een hard tegengeluid van mensen met een mening op het internet. Na rijtesten van gerespecteerde journalisten hebben kopers een beter beeld en blijkt het vaak te werken. Denk maar aan de BMW M3 G80, wat los van de meningen in cijfers een megasucces is.

C63

De C63 volgde in theorie hetzelfde traject, maar veel van de journo’s waren er minder over te spreken. En de kopers idem dito. De C63 valt in alles heel erg tegen. Tot een punt dat Mercedes hem waarschijnlijk met vervroegd pensioen gaat sturen en gehybridiseerde zes- en achtcilinders een grotere rol gaan spelen.

Klanten zijn V8-fans

Michael Schiebe, de CEO van AMG, legt uit waar het mis ging. Het hybride-aspect van de C63 is namelijk niet het probleem, want in modellen als de AMG S63 en AMG GT63 S E-Performance is de half-elektrische setup voor krankzinnige pk-aantallen best een smaakmaker. De combinatie met de vierpitter is de zwakke plek. Schiebe erkent dat AMG-fans en kopers V8-fanaten zijn. “Het is erg lastig om hen te overtuigen van de technologie van de C63”. Waarmee Schiebe lijkt te zeggen dat je nog zo veel pk en slimme technologie erin kan stoppen: als het basisplaatje niet klopt, haken mensen af.

Schiebe bekijkt en her-evalueert het gamma waar nodig en belooft -zonder concreet te zijn- dat de ‘dromen van klanten waargemaakt worden’ in de komende twee of drie jaar tijd. Mocht jij een AMG willen kopen, zorg dan alsjeblieft dat je dromen over eentje gaan met een V8.

Elektrische AMG

Alles wat er gebeurt met ICE-aangedreven AMG’s staat overigens naast het plan van de sportdivisie van Mercedes om met een Taycan-rivaal te komen. Ook daar is Schiebe druk mee bezig en volgens hem wordt de EV ‘door en door AMG’. Het doel is om hem als allrounder geschikt te maken voor alles en er dus geen dragracende kruisraket van te maken die vervolgens allergisch is voor bochten. Volgens Schiebe kan je de elektrische AMG prima meenemen om een rondje ‘Ring te doen en hem vervolgens te gebruiken als een dagelijkse auto met pit. Daarover later meer. (via MotorTrend)