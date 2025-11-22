Oud vs. nieuw: Porsche Cayenne

We zetten de gloednieuwe Porsche Cayenne Electric naast de oude vertrouwde Cayenne.

We werden al een hele tijd doodgegooid met teasers, maar deze week trok Porsche ein-de-lijk het doek van de Cayenne Electric. Een auto met indrukwekkende specificaties, maar de discussie ging toch vooral over het uiterlijk. Daarom is het weer tijd voor onze rubriek: oud vs. nieuw.

We moeten wel even een belangrijke kanttekening plaatsen: de ‘oude’ Cayenne blijft nog gewoon leverbaar naast de Cayenne Electric. Als je de nieuwe Cayenne niet mooi vindt – of je wil geen – EV, dan kun je nog gewoon de oude Cayenne bestellen. En ja, die mogen we oud noemen, want dit model is al 7 jaar op de markt.

Aan de voorkant zien we meteen een probleem wat voor heel veel EV’s geldt: zonder grille wordt de neus al snel heel erg kaal en anoniem. Maar goed, je kunt het ook clean noemen. Wat je wil. De neus lijkt verder veel op de Macan Electric, maar die heeft gespleten koplampen. De neus van de Macan oogt daarom wat minder kaal.

Van de zijkant bezien oogt de Cayenne Electric redelijk vertrouwd. Hier zien we geen gekke designfratsen. De auto oogt wel wat gestrekter. Dat is geen gezichtsbedrog: de Cayenne Electric is zowel langer (+5,5 centimeter) als lager (-2,4 centimeter).

Van achteren is de nieuwe Cayenne heel makkelijk te herkennen, aan de achterruit en de achterlichten die elkaar raken. Dat zijn we niet gewend van Porsche. De kont oogt ook in zijn geheel wat hoger, vanwege de zwarte balk aan de onderkant.

In het interieur zijn de veranderingen minder groot dan je misschien zou denken. Het stuur is zelfs identiek. De algehele lay-out van het dashboard is ongeveer hetzelfde, de echte eye-catcher is natuurlijk het ‘opengevouwen’ scherm in het midden. Daarnaast is er een optioneel passagiersdisplay, maar dat had de Cayenne met verbrandingsmotor ook al.

Bij deze hebben jullie genoeg input om een weloverwogen beslissing te maken. Is de ‘oude’ Cayenne mooier, of toch de nieuwe Cayenne Electric? Laat je ongezouten mening maar achter in de comments.