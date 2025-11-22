Oud vs. nieuw: Porsche Cayenne

We zetten de gloednieuwe Porsche Cayenne Electric naast de oude vertrouwde Cayenne.
We werden al een hele tijd doodgegooid met teasers, maar deze week trok Porsche ein-de-lijk het doek van de Cayenne Electric. Een auto met indrukwekkende specificaties, maar de discussie ging toch vooral over het uiterlijk. Daarom is het weer tijd voor onze rubriek: oud vs. nieuw.
We moeten wel even een belangrijke kanttekening plaatsen: de ‘oude’ Cayenne blijft nog gewoon leverbaar naast de Cayenne Electric. Als je de nieuwe Cayenne niet mooi vindt – of je wil geen – EV, dan kun je nog gewoon de oude Cayenne bestellen. En ja, die mogen we oud noemen, want dit model is al 7 jaar op de markt.
Aan de voorkant zien we meteen een probleem wat voor heel veel EV’s geldt: zonder grille wordt de neus al snel heel erg kaal en anoniem. Maar goed, je kunt het ook clean noemen. Wat je wil. De neus lijkt verder veel op de Macan Electric, maar die heeft gespleten koplampen. De neus van de Macan oogt daarom wat minder kaal.
Van de zijkant bezien oogt de Cayenne Electric redelijk vertrouwd. Hier zien we geen gekke designfratsen. De auto oogt wel wat gestrekter. Dat is geen gezichtsbedrog: de Cayenne Electric is zowel langer (+5,5 centimeter) als lager (-2,4 centimeter).
Van achteren is de nieuwe Cayenne heel makkelijk te herkennen, aan de achterruit en de achterlichten die elkaar raken. Dat zijn we niet gewend van Porsche. De kont oogt ook in zijn geheel wat hoger, vanwege de zwarte balk aan de onderkant.
In het interieur zijn de veranderingen minder groot dan je misschien zou denken. Het stuur is zelfs identiek. De algehele lay-out van het dashboard is ongeveer hetzelfde, de echte eye-catcher is natuurlijk het ‘opengevouwen’ scherm in het midden. Daarnaast is er een optioneel passagiersdisplay, maar dat had de Cayenne met verbrandingsmotor ook al.
Bij deze hebben jullie genoeg input om een weloverwogen beslissing te maken. Is de ‘oude’ Cayenne mooier, of toch de nieuwe Cayenne Electric? Laat je ongezouten mening maar achter in de comments.
Reacties
Jansen zegt
Waarom “verchineest” iedereen to zo erg. Geen identiteit meer.
Guggenheimer zegt
Helemaal eens
mark997gt3 zegt
Precies dat. Erg generiek. Minder onderscheidend.
mjpamsterdam zegt
Een nog dikkere reet.
KennOne zegt
Als of het een echte Chinees is..
sbk74 zegt
Oude is mooier, nieuwe oogt goedkoper geproduceerd. Ik snap sowieso het nut van een bijrijdersdisplay niet, iedere bijrijder zit toch op een smartphone lekker zijn of haar eigen ding te doen?
Johanneke zegt
Zoals ik al eerder zei: iedere crossover, zeker de elektrische varianten, zien er uit als een busje met hoge motorkap, soms een daklijn die afloopt. Geen enkele is mooi. De BMW iX niet, de nieuwe C5 aircross niet, de nieuwe 5008 niet, de ID4/5 niet, en ga zo maar door. Als je een mooie auto wilt koop je geen crossover. Dus niet piepen over het uiterlijk. Het is allemaal hetzelfde en het is allemaal saai en matig.
slodder zegt
In alle opzichten een achteruitgang. Het ergst vind ik die achterkant, zo generiek en totaal niet Porsche. Die bandenmaten op luxe Ev’s gaan ook nergens meer over hè. 305mm op een suv, trek je de straatstenen zo’n beetje mee uit.
kniesoor zegt
Ja, het is herkenbaar als een Cayenne. Maar behalve de neus moet je daar wel heel goed voor kijken, zijkant en kont zijn wat generiek gestyled. Misschien, dat-ie irl beter uit de verf komt, dus eerst maar eens kijken voordat er een definitief oordeel gegeven kan worden.
mashell zegt
Twijfelgeval. De flank van de nieuwe is erg goed gelukt, hoewel dat halve stuk plastic op de dorpel z’n best doet om het lelijk te maken. Achterkant ook. Het interieur is er niet op vooruit gegaan. Dat spiegels en stuur identiek zijn oogt wel erg crisis.
moveyourmind zegt
Ik denk dat in een andere kleur en met andere velgen de nieuwe Cayenne er stukken beter uitziet dan op deze foto’s.
En eerst maar eens in het echt zien.