Volkswagen wint beroep, dus ID.6 mag níet verkocht worden

Een beetje een aparte titel: Volkswagen wint een beroepszaak en daardoor mag de ID.6 níet verkocht worden? Toch is het zo.

Volkswagen probeert potten te breken op de EV markt met de ID-modellen. Dat verloopt voorlopig met bescheiden succes. We kennen de modellen allemaal, maar een ID.3 staat nog niet op iedere straathoek zoals de Golf dat ooit deed. Voor Volkswagen zelf gaat het in ieder geval niet hard genoeg met de verkoop. De kosten van de EV-wende zijn immers torenhoog en dat wordt gevoeld in Wolfsburg.

ID.6 niet voor Europa

Je zou zeggen dan, dat hoe meer modellen men aan kan bieden hoe beter dat is voor Veedub. Toch organiseerde het grote machtige concern begin dit jaar een rechtszaak tegen een ondernemer uit Berlijn die het idee had opgevat om de ID.6 in Duitsland aan te bieden. De ID.6 wordt gebouwd in China en is ook bedoeld voor de Chinese markt. Volkwagen zelf biedt de auto in Europa niet aan. Zo is de ID.7 onlangs ook uitgesteld voor de Amerikaanse markt. Merken maken daarin (soms opvallende) keuzes.

Toch is de ID.6 voor sommige klanten, op papier best een interessante auto. Het is feitelijk een langere versie (zo’n 30 cm langer, voor degenen die dat belangrijk vinden) van de ID.4. Dat geeft ook ruimte voor extra zitrij. Handig als je buitengewoon vruchtbaar bent dus en op de Veluwe woont. Met een paar aanpassingen vond de Duitse RDW (KBA) de auto ook best geschikt voor een kenteken.

Rechtszaak

Maar, Volkswagen wilde daar niks van weten. Ze spanden een rechtszaak aan en wonnen die. De handelaar uit Berlijn ging echter in beroep. Maar, die zaak bij het Oberlandesgericht Hamburg heeft hij nu ook verloren. Een opsteker voor extreem grote bedrijven dus, die bij de rechter nog steeds hun gelijk kunnen afdwingen tegen de kleine MKB-er.

Grote gezinnen met een voorliefde voor Volkswagen moeten dus uitwijken naar de grote variant van de ID.Buzz. Of je moet de ID.6 héél bijzonder vinden. We schreven namelijk al eens dat er ook een ID.6 in Nederland is geregistreerd. Die stond toen echter te koop voor maar liefst 78.995 Euro. Peperduur dus. Waarvan akte.