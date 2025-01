Fundablog: Ferrari in de garage is bijna net zo duur als het huis zelf

Maar dat is niet omdat het zo’n schamel huis is.

Welkom bij een nieuwe aflevering van Fundablog. Vorige week schreven we nog over een peperdure villa met een relatief bescheiden auto in de garage, maar nu hebben we het omgekeerde. Een huis wat niet extreem duur is (relatief gezien), maar wel een peperdure auto in de garage heeft staan.

Het betreft oneerbiedig gezegd een ‘rijtjeshuis’ in Woerden. Het is eigenlijk een soort modern grachtenpand, maar dan niet in Amsterdam. En ook niet aan een gracht. Wel is er een gracht om de hoek, die uitkomt in een recreatieplas.

We gaan natuurlijk altijd meteen naar de garage, maar dit huis heeft geen eigen garage. In plaats daarvan heb je twee parkeerplekken in een gezamenlijke parkeergarage. Die kun je via een camera in de gaten houden vanuit de woonkamer. En op één van deze plekken zie we iets interessants staan, namelijk een hele dikke Ferrari.

Het betreft een 488 Pista Spider, de opvolger van de 458 Speciale A. Dit is een auto die alleen maar meer waard is geworden. Je kon een nieuw exemplaar kopen voor minder dan 4 ton (als Ferrari je aardig vond), maar nu worden ze aangeboden voor bedragen rond de zeven ton.

Nog even over het huis zelf: dit dateert uit 2008 en bestaat uit vier verdiepingen, met een woonoppervlakte van 197 vierkante meter. Zowel vanbuiten als vanbinnen ziet het er allemaal lekker strak en modern uit, met veel glas. Niks om je voor te schamen als Ferrari-rijder.

En dan nu het prijskaartje: het huis wordt op Funda aangeboden voor €825.000. En zo komen we dus op de conclusie in de titel: de auto in de garage is bijna net zo duur als het huis zelf.