Oud vs. nieuw: Porsche Panamera

Hoeveel verschilt de nieuwe Porsche Panamera nu eigenlijk van de vorige?

Gisteren was er belangrijk nieuws vanuit Porsche, te weten een nieuwe Panamera. Het is al een tijdje geleden dat Porsche echt met iets nieuws kwam, want de introducties van de laatste jaren waren allemaal facelifts of varianten van bestaande modellen. Maar nu gaat het dus echt om een nieuwe generatie (de 972).

Écht helemaal nieuw is de Panamera ook weer niet. Het platform is in de basis nog gelijk aan dat van de vorige generatie. Je kunt het dus zien als een doorontwikkeling, zoals de 992 een doorontwikkeling is van de 991. Hoe groot of klein de verschillen nu echt zijn? Dat gaan we eens bekijken in dit artikel, door de oude en de nieuwe Porsche Panamera visueel met elkaar te vergelijken.

Eerst even de afmetingen. Die bevestigen dat het een doorontwikkeling betreft. De nieuwe Panamera is namelijk exact even breed (1,937 meter) en even hoog (1,423 meter) als zijn voorganger. De lengte is met 3 mm toegenomen, maar dat is te verwaarlozen. De wielbasis is nog niet bekend, maar je kunt er vergif op innemen dat die ook hetzelfde is.

Om toch duidelijk te maken dat het een nieuwe generatie is, heeft Porsche de voorbumper een flinke make-over gegeven. Met koplampen die meer rechthoekig van vorm zijn en een hogere grille oogt de nieuwe Panamera een stuk robuuster.

En profil is heel duidelijk te zien dat de nieuwe Panamera sterk leunt op de oude Panamera. De daklijn en de proporties zijn namelijk identiek. Van de zijkant gaat het heel lastig zijn om de auto’s uit elkaar te houden. Als je goed kijkt zie je wel dat de raampartij bij de D-stijl iets hoekiger is.

Aan de achterkant zijn er ook geen schokkende wijzigingen te bespeuren. Het belangrijkste verschil is dat de achterlichten nu één rechte streep vormen á la Taycan. Verder loopt de achterruit nu door over de hele breedte van de achterklep. Gek genoeg heeft Porsche het de hele tijd over een sedan in het persbericht, maar maak je geen zorgen: de Panamera is nog steeds een hatchback.

Als je momenteel een Panamera rijdt, dan zal het interieur van de nieuwe generatie absoluut geen cultuurshock zijn. De lay-out is nagenoeg hetzelfde en je hebt nog hetzelfde stuurtje in je handen. Wat vooral opvalt is het feit dat de automaatpook is verdwenen. Net als bij de Cayenne facelift zit er nu een hendeltje op het dashboard. Verder is de draaiknop voor het starten vervangen door een normale startknop en is er nu (optioneel) een scherm voor je copiloot.

Al met al kunnen we concluderen dat de nieuwe generatie Porsche Panamera dus niet zo heel nieuw is. Of het wel een verbetering is? Daar mogen jullie een oordeel over vellen in de reacties!