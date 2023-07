Eerste aangepaste BMW XM is een verbetering?

De eerste aangepaste BMW XM is niet helemaal verkeerd.

Stel, je hebt op de sportschool een 50 jarig jubileum. En dat wil je vieren met een absoluut hoogtepunt, uiteraard. Dat doe je dan met een zeer zwaarlijvig persoon die je voorziet van anabolen om tot grootste prestaties in staat te zijn. Iedereen zou er schande van spreken. Maar met de vijftigjarige verjaardag van BMW Motorsport vinden we het heel erg normaal.

Het nut van de BMW XM ontgaat ons volledig: er is toch al een X5, X6, X7 en iX dat dit gedeelte van de markt bedient? In technisch opzicht is het namelijk een iets verlengde X5, maar dan met 4.4 V8 plus elektrische motor. De auto dient één doel: shockeren, that’s it. Het is dus afwachten op tuners die nog meer willen shockeren.

Eerste aangepaste BMW XM

Vandaag zien we het eerste aangepakte exemplaar, de Stellar X. Dat is een BMW XM (fabriekscode: G09, weet je dat ook weer) die onder handen genomen is door de firma Renegade Design. Eigenlijk moet dat ‘wordt’ zijn, daar het nog renders betreft. Renegade is een tuner London die zich voornamelijk richt op bodykits voor SUV’s. De enige BMW’s die ze doen zijn de SUV’s van dat merk.

De bodykit is – uiteraard – gemaakt van koolstofvezel. Het behelst een carbon grille, splitter, luchtinlaten in voorbumper, skirts, raamlijsten, spiegelkappen spatbordverbreders, diffusor, spoiler en achterbumperstrips. De Renegade Design Stellar X ziet er daardoor een stuk dikker uit, maar het blijft een beetje misplaatst, zoveel carbon op een auto met een leeggewicht van 2.700 kg. Ja, 2.700 kg.

Voor Na

Uiteraard is de Renegade Stellar X enorm zeldzaam. Niet alleen omdat het nu nog renders zijn, de levering van de XM nu pas op gang komt en omdat ‘ie erg duur is. Nee, het zal namelijk een Limited Edition worden. Ze gaan er namelijk maar tien bouwen en dan gaan ze aan het bier. Meer komen er niet, dus je bent enorm exclusief. Nu is de scheidingslijn tussen ‘exclusief’, ‘zeldzaam’ en ‘ongewild’ bijzonder dun.

Stance

Waar we Renegade wél even kudos voor moeten geven is de stance van de Renegade Stellar X. De gewone BMW XM staat een beetje iel op zijn pootjes. Qua diameter zijn de velgen heel erg groot, maar de breedte valt best mee. De velgen zijn vrij smal, uiteraard voor een iets gunstigere stroomlijn en dus CO2-uitstoot. Ook zijn de velgen van een zeer bijzonder ontwerp. Bij Renegade verlagen ze de XM. Vervolgens leggen ze er hele dikke wielen (van HRE) onder.

Prijzen zijn nog niet bekend, maar gemiddeld ben je voor een complete bodykit bij Renegade zo’n 15 mille kwijt en dat is nog voor speciale wensen en voor montage. Die enorme wielen plus banden zullen ook wel hard naar de 15 mille gaan. Maar ja, als je een nieuwe XM kunt kopen, gaan we er vanuit dat nog eens 30k ook geen issue is.