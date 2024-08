Heet! Kia 2 Serie Gran Coupé gelekt

Verrassing! Het neusje van de BMW 1 Serie komt ook naar de nieuwe 2 Serie Gran Coupé.

Heel erg gek kijken we hier natuurlijk niet van op. Technisch zijn de 1 Serie en 2 Serie Gran Coupé gelijk aan elkaar: twee voorwielaandrijvers met dezelfde motoren onder de kap. Het neusje van de uitgaande 2 Serie Gran Coupé leek al sterk op het front van de 1 Serie F40. Met de nieuwe 2 Serie Gran Coupé kiest BMW voor dezelfde aanpak.

Dat betekent dat de neus van de nieuwe 1 Serie F70 zijn weg heeft gevonden naar de nieuwe 2 Serie Gran Coupé. Officieel wil BMW nog niet dat jij dat weet, maar de auto is in vol ornaat gelekt op het internet, met dank aan Cochespias. De gelekte auto in kwestie is het topmodel, de BMW M235L. Dat laatste geeft al weg waar het lek vandaan komt: China. Dit is namelijk een verlengde Gran Coupé.

Een kritiekpuntje van de nieuwe 1 Serie is dat de grille nogal veel weghad van een Kia Ceed. Nou, die grap kunnen we doortrekken naar de nieuwe 2 Serie Gran Coupé. Het echte nieuws zit aan de achterkant ten opzichte van een 1 Serie. Met zijn lage kont en zelfs een spoilertje. Het is in elk geval een verbetering ten opzichte van de oude, nietwaar?

Qua motoren kun je hetzelfde recept verwachten. Inclusief deze M235 Gran Coupé, met een tweeliter viercilinder turbomotor en xDrive. Goed voor 300 pk onder je bips. Best een lekker pakketje zo. Doe dan toch maar de 2 Serie Coupé G42 met premium achterwielaandrijving, daar niet van.

Deze carrosserievorm is met name populair in China en de Verenigde Staten. Hier in Europa valt de traditionele hatchback meer in smaak. Desalniettemin heeft de 2 Serie Gran Coupé bestaansrecht, ook in Europa. Het is niet voor niets dat Audi een sedan variant heeft van de A3, Mercedes hetzelfde doet met de A-klasse en BMW dus met de 2 Serie GC. Die met de nieuwe een tweede generatie krijgt.