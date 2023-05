Citroën ë-C4 (X) troeft gelijk de nieuwe e-2008 af

Niet alleen de Peugeot e-2008 is vernieuwd, maar ook de Citroën ë-C4. En die heeft meer range.

Peugeot gaat lekker in Nederland. Zowel met de 208 als de 2008 doen ze goede zaken. Die laatste is vandaag vernieuwd, waarbij de auto niet alleen een frisse neus heeft gekregen maar ook meer range. Dan bedoelen we uiteraard de elektrische e-2008.

Waarom we over Peugeot beginnen in een artikel over Citroën? Nou, de vernieuwde aandrijflijn van de e-2008 is ook meteen te vinden in de Citroën ë-C4. Dat lag natuurlijk geheel in de lijn der verwachting, maar we moeten het toch even melden.

Bij de Citroën ë-C4 gaat het niet om een facelift, de update zit ‘m puur in de aandrijflijn. Net als de Peugeot e-2008, de e-208 en de Jeep Avenger heeft nu ook de ë-C4 het grotere 54 kWh-accupakket gekregen. Deze is tevens gekoppeld aan de sterkere elektromotor (met 156 pk in plaats van 136 pk).

Het is dus allemaal van hetzelfde laken een pak, maar de Citroën ë-C4 heeft wél meer range dan zijn Stellantis-broertjes. De ë-C4 heeft tot 421 km range volgens de WLTP-cijfers, terwijl de Peugeot e-2008 en Jeep Avenger het moeten doen met respectievelijk 406 en 392 km. Het verschil zal ‘m vooral in de stroomlijn zitten.

De Citroën ë-C4 had overigens tot op heden een range van 350 km. Met de vernieuwde aandrijflijn komt er dus 71 km aan actieradius bij. Desondanks kun je de accu net zo snel (of langzaam) volladen, met een laadvermogen tot 100 kW.

De update geldt zowel voor de ë-C4 als de ë-C4 X. Citroën meldt trots dat ze als enige merk twee elektrische modellen in het C-segment hebben, maar dit zijn natuurlijk gewoon varianten van dezelfde auto. De C4 X is de sedanversie van de C4, niets meer en niets minder.