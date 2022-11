Prijs Citroën ë-C4 X is ook bekend!

De prijs van de Citroën ë-C4 X is ook niet voor de poes, zeg… Miauw!

We zijn nog maar net bijgekomen van het feit dat de prijzen van de Peugeot 408 bekend zijn, we hebben voor na al het volgende nieuwtje voor je! Het gaat namelijk om de prijs van de Citroën ë-C4 X. Die hebben wij voor jullie. Allemaal!

Prijs Citroën ë-C4 X

Laten we meteen maar met de deur in huis vallen, de Fransen willen dolgraag precies 40.000 euro voor hebben. Dat is de consumentenprijs inclusief btw, bpm en ga zo maar door. In dat geval heb een Citroën ë-C4 X in ‘Feel’-uitvoering.

De legende wil dat Citroën deze versie speciaal heeft samengesteld met het liedje van Robbie Williams in het achterhoofd. Wil je een Feel Pack, dan ben je 40.760 euro kwijt. Voor fans van De Toppers en Aswad is er de Shine-uitvoering. Die kost je wel 43.850 euro, maar dan heb je wel de goedkeuring van Rene, Geer en Goor.

De Citroën ë-C4 X is een wonderlijke auto. De auto is ontworpen door Pierre Lecerq, althans, het is de eerste Citroën die onder zijn regie is ontworpen. Het is in feite een soort sedan-versie van de gewone ë-C4. Volgens Citroën is het een sedan, fastback en SUV. Dat laatste is natuurlijk sowieso kolder, maar het is wel zo dat de auto zich lastig in een hokje laat plaatsen. In feite is het een heel erg lange en hoge B-segment auto. De wielbasis is 30 centimeter uitgerekt. Het is dus géén Citroën-versie van de Peugeot 408 die net voorbij kwam, dat is namelijk een C-segment auto.

Techniek en concurrentie

De Citroën ë-C4 X heeft een elektromotor van 100 kW (dus 136 pk) die de voorwielen aandrijft. Het maximumkoppel bedraagt 260 Nm. De motor haalt zijn energie uit een accupakket van 50 kWh. Deze kun je in een halfuurtje naar 80% opladen. AC-volladen via de wallbox duurt minimaal 5:15 uur. Op een volle accu moet je zo’n 350 km kunnen halen. We hebben geen idee wat de concurrenten zijn voor de Citroën ë-C4 X. Maar deze crossover-EV’s heb je voor hetzelfde geld.

Renault Mégane E-Tech EV40 Boost Equilibre | € 37.590

Opel Mokka-e Edition | 38.499

Citroën ë-C4 X Feel | € 40.000

Aiways U5 | € 40.950

Kia e-Soul 64 kWh DynamicLine | € 42.695

Een conclusie hieruit trekken is bijna schier onmogelijk, het is een auto zonder concurrentie. De Mégane is een segment hoger, maar wel kleiner. De Aiways is vooral functioneel. De Kia is een stukje praktischer en komt verder op een volle lading.

