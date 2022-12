Reserveer nu alvast een Citroën ë-C4 met subsidie

Bij Citroën hoef je niet te wachten tot 2023, je kunt nu alvast het verkoopproces in gang zetten.

Als je €2.950 subsidie kunt krijgen bij de aanschaf van je elektrische auto is dat natuurlijk mooi meegenomen. Helaas moet je daarvoor wachten tot januari 2023. Je komt namelijk alleen in aanmerking voor de subsidie als je een koop- of private leasecontract van na 1 januari 2023 hebt.

Gelukkig hoef je daar niet op te wachten als je voor een Citroën ë-C4 gaat. Je kunt namelijk nu alvast een productieplaats reserveren voor 2023. Op deze manier hoef je niet pas volgend jaar het hele verkoopproces in gang te zetten. Zaken als een proefrit maken, een inruiltaxatie laten doen, de auto samenstellen, et cetera, gewoon nu al doen!

De volledig elektrische Citroën ë-C4 is een auto waarbij comfort centraal staat. Deze auto combineert het comfort van elektrisch rijden met het comfort van Citroën. Het onderstel met Progressive Hydraulic Cushions zorgt ervoor dat alle oneffenheden in het wegdek moeiteloos worden opgevangen.

Naast het geavanceerde onderstel dragen ook de hoge instap en hoge zit bij aan de prettige rijervaring in de Citroën ë-C4. De stoelen zijn bijzonder comfortabel, dankzij een speciale schuimlaag.

Je kunt de Citroën ë-C4 kopen, maar waarom niet kiezen voor private lease? Dan betaal je vanaf €429 per maand (met subsidie) en voorkom je onvoorziene kosten. Naast het leasebedrag hoef je alleen nog de stroom te betalen.

Wil je alvast een productieplaats veilig stellen? Op de website van Citroën is het nu mogelijk om vrijblijvend een ë-C4 te reserveren. Deze reservering kan vervolgens vanaf 2 januari 2023 worden omgezet in een koop- of private leasecontract, zodat je kunt profiteren van €2.950 subsidie en zo snel mogelijk kunt rijden.